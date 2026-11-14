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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 14 November 2026 | 12.34 WIB

Ramalan Zodiak Aries 14 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Bermimpi itu baik, terutama di hari-hari seperti hari ini, zodiak aries. Memperluas wawasan dan memikirkan berbagai kemungkinan adalah cara positif untuk meningkatkan pengetahuan. 

Beri diri sendiri waktu untuk berpikir dan bermimpi tentang hal-hal yang mungkin tampak tidak praktis atau tidak mungkin. Banyak hal nyata terlahir dari mimpi. Kreativitas akan berkembang jika aries meluangkan waktu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 14 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menikmati kebersamaan dengan merencanakan perjalanan singkat bersama pasangan. Terkait karir, ambil keputusan setelah melakukan pertimbangan untuk bergabung dengan bisnis keluarga. 

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan karena kecelakaan bisa saja terjadi. Terkait keuangan, aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Cinta Aries

Jatuh cinta akan mengubah hidupmu selamanya. Untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan baru, rencanakan perjalanan singkat. 

Hal ini akan memberi kalian kesempatan untuk saling mengenal lebih baik sekaligus mempererat ikatan. Lebih jauh lagi, cobalah berbagi perasaan dengannya tanpa ragu-ragu agar kehidupan romantismu akan semakin meriah.

Karir Aries

Orang tua mungkin menawarkan aries untuk bergabung dengan bisnis keluarga. Ambil keputusan setelah melakukan pertimbangan yang matang. 

Jangan khawatir, karena keputusan yang aries buat setelah melakukan perenungan, akan menjadi keputusan yang tepat. Hal ini adalah peluang belajar sekaligus memberikan karir yang hebat bagi aries.

Kesehatan Aries

Berhati-hatilah di jalan, karena kecelakaan diperkirakan terjadi. Jika mengendarai sepeda motor, kenakan perlengkapan pelindung dan berkendaralah secara defensif. Aries dapat menghindari kecelakaan jika bijak dalam memilih jalan. 

Selain itu, terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari tidak akan memberi manfaat apa pun. Masalah kulit mungkin terjadi, jadi berhati-hatilah.

Keuangan Aries

Periode ini agak kurang menguntungkan secara finansial, karena aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman. 

Orang atau organisasi yang memberikan pinjaman siap untuk menagihnya, dan aries harus membayarnya kembali secepatnya. Sebaiknya hadapi situasi ini secara langsung dan jangan mencoba lari dari tanggung jawab.

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Editor: Novia Tri Astuti
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