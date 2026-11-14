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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 14 November 2026 | 12.07 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 14 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin bertemu teman baru. Orang lain cenderung merasa nyaman di sekitar gemini. Hal itu karena gemini biasanya menerima kenyataan bahwa setiap orang berbeda dan tidak mempermasalahkannya. 

Hal ini adalah kualitas yang langka dan istimewa, karena tidak semua orang berpikiran terbuka seperti gemini. Rencanakan untuk melakukan sesuatu dengan teman barumu. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 14 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan bertemu pasangan yang ideal, yang kehadirannya akan membawa kebahagiaan. Terkait karir, luangkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan pilihan karirmu.

Sementara itu, berhati-hatilah di sekitar perangkat elektronik lain untuk menghindari cedera. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Menghadiri acara sosial mungkin akan menjadi keberuntungan terbesar, karena gemini akan bertemu pasangan yang ideal. Kehadirannya akan membawa kebahagiaan.

Dia akan selalu berada di sisi gemini dalam suka dan duka kehidupan. Oleh karena itu, akan menguntungkan jika gemini untuk menginvestasikan waktu dan energi dalam hubungan romantis ini. 

Karir Gemini

Hari ini, gemini perlu mempertimbangkan proposal bisnis dari keluarga. Mungkin, gemini sempat menghindari bergabung dengan bisnis keluarga sebelumnya. Tetapi sekarang perlu mempertimbangkannya. 

Cobalah mendapatkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan pilihanmu, karena akan sulit bagi gemini untuk berhenti jika memilih jalur bisnis keluarga.

Kesehatan Gemini

Hindari bepergian karena dapat membuat gemini stres dan juga menyebabkan masalah seperti nyeri sendi dan sakit punggung. 

Berhati-hatilah di sekitar televisi dan perangkat elektronik lainnya. Bisa jadi, alat elektronik mengalami korsleting dan gemini mungkin tersengat listrik. 

Keuangan Gemini

Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman pada bank, gemini mungkin menerima kabar baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk disetujui, kesabaran gemini akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, gunakan dana ini dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya tidak akan hilang begitu saja. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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