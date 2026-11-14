Ramalan Zodiak Taurus 14 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Energi hari ini membuat zodiak taurus ingin membiarkan imajinasi mengalir bebas untuk sementara waktu. Hal ini dapat memberikan dorongan nyata, karena taurus akan terhubung dengan batin.

Biarkan imajinasimu menjadi tiket untuk membuka peluang kreatif dan artistik. Keterampilan pemecahan masalah juga dapat ditekankan atau diwujudkan ketika pikiran memiliki waktu untuk berkelana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 14 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Kesabaran dan ketekunan zodiak taurus untuk mencari pasangan yang tepat akan membawa kabar baik hari ini. Terkait karir, cobalah untuk mempertimbangkan untuk bergabung dengan bisnis keluarga.

Sementara itu, taurus dapat berolahraga lebih banyak jika melakukan olahraga yang menarik dan menyenangkan. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus

Taurus menginginkan untuk bertemu pasangan yang tepat. Kabar baiknya adalah kesabaran dan ketekunan taurus akan membuahkan hasil.

Jika tidak hari ini, pasti dalam waktu dekat taurus akan bertemu dengannya. Jika sudah jelas tentang apa yang dicari dalam diri seorang pasangan, taurus pasti akan segera menemukan orang tersebut.

Karir Taurus

Hari ini, taurus mungkin mempertimbangkan untuk bergabung dengan bisnis keluarga. Meskipun sempat ragu-ragu dengan pilihan ini, ide tersebut pada akhirnya akan terdengar bagus. Hari ini adalah waktu terbaik untuk melakukannya.

Kesehatan Taurus

Berbagai pilihan olahraga akan terlintas di benak taurus. Jogging dan angkat beban mungkin membuat taurus kurang antusias, jadi cobalah berenang.

Jika dapat melakukan olahraga yang menarik dan menyenangkan, taurus akan berolahraga lebih banyak. Selain itu, menurunkan berat badan bukanlah tugas yang mustahil setelah taurus memiliki gaya hidup yang lebih aktif.

Keuangan Taurus

Beramal dan mendonasikan sebagian penghasilan, akan memberi banyak berkah. Sebagaimana hal-hal baik datang kepada taurus dari suatu tempat, taurus juga harus meneruskannya. Lagipula, apa yang taurus berikan adalah apa yang akan diterima pada akhirnya.