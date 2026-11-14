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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 14 November 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 14 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin merasa cemas dan gelisah. Terlepas dari sumber stres yang dirasakan, Aquarius dapat memperbaiki kondisi ini dengan bersabar. 

Ingatlah untuk tidak bertindak gegabah, karena akan memperumit hidupmu sendiri. Hidup pasti akan memiliki masalah, jadi anggaplah hal itu sebagai pelajaran hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 14 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius memiliki kesempatan untuk keluar dari status lajang saat ini. Terkait karir, Aquarius dapat dengan mudah menyelesaikan masalah pekerjaan.

Sementara itu, dapatkan manfaat jangka panjang dari kebiasaan makan yang sehat dan melakukan aktivitas fisik. Pada sisi keuangan, sebaiknya Aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Jika lajang, Aquarius mendapatkan kesempatan untuk keluar dari status ini. Ada indikasi kuat bahwa Aquarius akan berhasil mengubah persahabatan menjadi hubungan yang penuh kasih dan berkomitmen. 

Namun, pastikan untuk memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diinginkan agar tidak ada yang terluka.

Karir Aquarius

Semua usaha Aquarius akan membuahkan hasil tanpa banyak usaha. Aquarius dapat dengan mudah menyelesaikan masalah. Beberapa pekerjaan dan tugas yang sudah lama tertunda, akhirnya terhapus dari daftar tugas. 

Semua kerja keras dan pilihan cerdas Aquarius akhirnya membuahkan hasil. Cobalah meluangkan waktu untuk bersukacita dan bersantai segalanya.

Kesehatan Aquarius

Hari ini, Aquarius perlu memaksakan diri untuk berolahraga. Meskipun tidak ingin melakukannya, ada manfaat besar yang akan Aquarius peroleh saat ini. Manfaat jangka panjang akan datang dari kebiasaan makan yang sehat dan melakukan aktivitas fisik. 

Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika Aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.

Editor: Candra Mega Sari
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14 november 2026ramalan zodiakzodiakAquarius

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