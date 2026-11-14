Ramalan Zodiak Capricorn 14 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Transit hari ini membawa lonjakan energi yang akan membuat zodiak Capricorn tetap bersemangat sepanjang hari. Karena itu, Capricorn harus siap menghadapi tantangan apa pun yang muncul hari ini.



Jangan ragu untuk bekerja keras dan terjun langsung. Hari ini, akan ada banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga, dan Capricorn akan mampu menyelesaikannya dengan gemilang.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 14 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn mungkin akan memulai hubungan asmara dengan seseorang yang menarik perhatian. Terkait karir, selesaikan semua tugas penting dan pekerjaan yang sempat tertunda.



Sementara itu, Capricorn harus melawan rasa malas dan mulai berolahraga. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum Capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Ada indikasi bahwa Capricorn mungkin akan memulai hubungan romantis dengan seseorang yang menarik perhatian. Namun, Capricorn harus memikirkannya matang-matang sebelum bertindak terlalu impulsif.



Pastikan hubungan ini bukan sekadar ketertarikan sesaat, atau Capricorn akan menghadapi kekecewaan. Perjalanan romantis hanya dapat dimulai ketika dia merespons Capricorn secara positif.

Karir Capricorn

Hari ini, Capricorn akan mencapai apa yang diinginkan pada banyak bidang. Cobalah untuk menyelesaikan semua tugas penting dan pekerjaan tertunda, karena segala sesuatunya tampak berjalan dengan lancar. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan produktif ini selagi bisa.

Kesehatan Capricorn

Capricorn harus melawan kecenderungan malas dan berolahraga. Rasa sakit dan nyeri yang baru-baru ini Capricorn alami, disebabkan oleh kurangnya olahraga.

Jadi, Capricorn perlu mengatasi situasi ini secepatnya. Berolahragalah di pusat kebugaran untuk berlatih dengan pola olahraga terbaik.



Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian Capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.

