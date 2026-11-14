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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 14 November 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 14 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio dapat menggunakan kemampuan kognitif untuk merencanakan masa depan. Cobalah untuk tetap berpegang pada tujuan agar semuanya akan berjalan sesuai rencana. 

Jangan kehilangan kepercayaan diri, karena keyakinan akan membawa Scorpio melangkah jauh dan mampu mengatasi semua rintangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 14 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio kesempatan untuk memperbarui ikatan romantis dengan mantan pasangan. Terkait karir, Scorpio akan memimpin dalam menjalankan tanggung jawab di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah meluangkan waktu untuk berolahraga agar tetap bugar secara fisik. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Peluang bertemu dengan mantan pasangan yang sudah lama berpisah sangat tinggi. Hal ini akan memberi Scorpio kesempatan untuk memperbarui ikatan romantis dengannya. 

Tetapi, ini membutuhkan inisiatif agar kalian berdua dapat menikmati kebersamaan. Scorpio akan sangat diuntungkan jika mengingatkan dia tentang kenangan manis yang pernah dinikmati bersama.

Karir Scorpio

Saat ini Scorpio benar-benar menguasai keadaan. Semuanya berada di bawah kendali Scorpio. Scorpio akan memimpin dalam menjalankan tanggung jawab. 

Teruslah seperti ini dan semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu. Namun, akan lebih bijaksana jika Scorpio tetap memantau semua dan memeriksa apakah sesuatu yang tidak beres sesekali.

Kesehatan Scorpio

Scorpio mungkin perlu meluangkan waktu untuk berolahraga agar tetap bugar secara fisik. Ingatlah bahwa duduk terlalu lama dapat membuat malas dan rentan jatuh sakit. 

Mengadopsi gaya hidup yang aktif akan membuat Scorpio menyadari bahwa peningkatan stamina dan kewaspadaan, berdampak positif pada kesehatan secara keseluruhan.

Keuangan Scorpio

Scorpio akan menghadapi pengeluaran besar dan melebihi anggaran untuk pemeliharaan properti, seperti rumah atau tanah. Namun, jangan ragu untuk membelanjakannya, karena uang yang Scorpio keluarkan sekarang akan kembali dengan cepat.

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

14 november 2026scorpioramalan zodiakzodiak

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