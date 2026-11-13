3 Shio yang Hidupnya Bakal Banjir Duit di November 2026, Akhir Tahun Ekonominya Makin Mapan

JawaPos.com - Nasib baik diramalkan akan diperoleh oleh segelintir orang yang beruntung di paruh kedua tahun kuda api ini.

Sejumlah pihak sangat mungkin menapaki jalan hidup baru yang lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya.

Banyak hal baik datang menghampiri yang melaluinya serangkaian perubahan dalam hidup pun bisa didapatkan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan hidupnya bakal banjir duit di November 2026 saat akhir tahun ekonominya makin mapan.

1. Shio Kuda

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan shio kuda diramalkan akan memiliki rezeki yang baik di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka yang bershio satu ini dimungkinkan merasakan banjir duit di bulan November.

Rezekinya bagus sehingga dari banyak tempat pundi-pundi rupiah bisa datang mendekat dan jadi penghidupan yang baik untuk keluarga.

Adapun kedatangan keberkahan ini dikatakan tidak terlepas dari kemauan yang diikuti dengan usaha serta kepandaian untuk menahan diri dari hal yang bisa berakibat buruk.

2. Shio Kelinci

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kelinci dikatakan akan punya hoki yang baik di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, perekonomian mereka bisa tumbuh dan makin stabil sekalipun di akhir tahun 2026 ini keadaan penuh ketidakpastian.

Rezeki yang datang diyakini datang melalui banyak jalan, salah satunya melalui perantara teman dan orang terdekat.

Relasi yang dipunya diyakini jadi alasan mengapa pintu rezeki tidak pernah tertutup dan selalu bisa mengalirkan pundi-pundi rupiah.

3. Shio Ayam

Dalam penerawangan astrolog, keberkahan yang tak ternilai diramalkan akan didapatkan oleh mereka yang bershio ayam.

Di pengujung tahun 2026 ini, rezeki mereka dimungkinkan dibuka selebar-lebarnya oleh semesta.

Hoki memuungkinkan segala hal yang diusahakan bisa mencapai hasil terbaik sesuai yang diharapkan.

Mengejar kesuksesan pun jadi terasa lancar jalannya sekalipun keadaan dan hambatan terkadang muncul dalam berbagai bentuk.