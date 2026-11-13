Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Sabtu, 14 November 2026 | 01.49 WIB

3 Weton yang Banjir Rezeki di Akhir Tahun 2026, Mulai November Hartanya Ada di Mana-Mana

Weton yang diramalkan akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat mulai November hartanya ada di mana-mana. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat mulai November hartanya ada di mana-mana. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan diramalkan akan datang menghampiri beberapa orang yang terpilih di akhir tahun 2026 ini.

Hoki yang hadir dimungkinkan menarik rezeki datang mendekat hingga serangkaian hal baik pun bisa dirasakan dalam hidup.

Segelintir di antaranya malahan bisa sampai mengubah nasib sehingga hidup yang dijalani ke depannya mengarah ke arah yang lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat mulai November hartanya ada di mana-mana.

1. Weton Kamis Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing biasanya merupakan sosok yang berani.

Mereka tidak menghindar dan selalu mau menghadapi kesulitan yang datang, termasuk berbagai hal yang tidak mengenakkan di sepanjang tahun 2026 ini.

Menurut perhitungan, dalam waktu dekat keberuntungan akan datang menghadiahkan satu momentum perubahan hidup.

Sekalipun keadaan tengah penuh ketidakpastian, akan tetapi rezeki akan datang mengitu deras karena mereka menemukan peluang meloncat tinggi di waktu yang tepat. 

2. Weton Senin Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pon umumnya orang yang penuh tanggung jawab.

Selain itu mereka juga merupakan pribadi sederhana yang selalu memilih jauh dari berbagai hal yang bisa mendatangkan hal buruk.

Menurut perhitungan, bulan November ini akan jadi waktu ketika pintu rezeki mereka terbuka dengan lebar.

Karena sikap mereka, pundi-pundi rupiah pun jadi mudah didapatkan sampai bisa menemukan di berbagai tepat. 

3. Weton Rabu Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Wage umumnya merupakan orang yang jujur dan teliti.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka akan punya rezeki yang bagus berkat kesuksesan yang diraih.

Baik usaha maupun karier, mereka bisa membuat satu langkah maju yang di kemudian hari bisa mendatangkan banyak pundi-pundi rupiah.

Diyakini hoki dan kematangan dalam mengambil keputusan membuat mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan termasuk di keadaan yang sulit.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google

Tags

wetonrezekiakhir tahun

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Hidup Penuh Keberuntungan! 6 Weton Ini Konon Memiliki Aura Pembawa Kejayaan - Image
Zodiak

Hidup Penuh Keberuntungan! 6 Weton Ini Konon Memiliki Aura Pembawa Kejayaan

Jumat, 13 November 2026 | 23.23 WIB

Tak Perlu Banyak Gaya, 7 Weton Ini Konon Punya Bakat Alami Mendatangkan Kemakmuran - Image
Zodiak

Tak Perlu Banyak Gaya, 7 Weton Ini Konon Punya Bakat Alami Mendatangkan Kemakmuran

Jumat, 13 November 2026 | 23.16 WIB

Rezeki Seolah Tak Pernah Habis, 5 Weton Ini Disebut Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Rezeki Seolah Tak Pernah Habis, 5 Weton Ini Disebut Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa

Jumat, 13 November 2026 | 23.12 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore