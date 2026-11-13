Hidup Penuh Keberuntungan! 6 Weton Ini Konon Memiliki Aura Pembawa Kejayaan

weton yang dikenal tanpa hambatan menuju kehidupan gemilang dan kejayaan./ Freepik/ katemangostar JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dihubungkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan seseorang dalam mencapai kesuksesan. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran dipercaya menyimpan makna tersendiri yang menggambarkan keistimewaan setiap individu. Sebagian weton bahkan diyakini mempunyai kelebihan berupa keteguhan hati, kecerdasan, karisma, dan kemampuan membaca peluang. Berbagai karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan serta membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih baik. Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai kehidupan gemilang dan kejayaan menurut Primbon Jawa. Berikut daftar weton beserta karakteristik yang melekat pada masing-masing pemiliknya. 1. Selasa Kliwon Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal mempunyai karakter kuat, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka cenderung berusaha maksimal untuk mencapai sesuatu yang sudah menjadi tujuan hidupnya. Selain pekerja keras, Selasa Kliwon juga dipercaya mempunyai intuisi yang cukup tajam. Kemampuan memahami keadaan membuat mereka lebih berhati-hati ketika menentukan pilihan, terutama dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan energi batin yang kuat. Perpaduan antara kegigihan dan kecermatan dianggap dapat membantu mereka menemukan kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain. Tidak mengherankan jika Selasa Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang berpotensi mencapai keberhasilan melalui perjuangan dan konsistensi. 2. Jumat Pahing Jumat Pahing dipercaya mempunyai pembawaan positif yang membuatnya mudah diterima dalam lingkungan sosial. Mereka dikenal optimistis, ramah, dan mampu menghadirkan suasana menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah kemampuannya melihat sisi baik dari berbagai keadaan. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada terus larut dalam kesulitan. Kemampuan berkomunikasi yang baik juga menjadi nilai tambah bagi pemilik Jumat Pahing. Mereka dipercaya mudah membangun hubungan dan memperluas jaringan pertemanan maupun pekerjaan. Dalam urusan rezeki, hubungan baik tersebut diyakini dapat menghadirkan berbagai kesempatan baru. Hal inilah yang membuat Jumat Pahing sering dikaitkan dengan peluang kehidupan yang semakin berkembang. 3. Sabtu Legi Sabtu Legi dikenal sebagai weton yang mempunyai daya tarik dan karisma tersendiri. Pemiliknya sering digambarkan memiliki pembawaan percaya diri sehingga cukup mudah mendapatkan perhatian dan kepercayaan orang lain. Dalam lingkungan pekerjaan, mereka dipercaya mempunyai kemampuan memimpin yang baik. Mereka mampu mengarahkan orang lain sekaligus membangun kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, Sabtu Legi juga kerap dikaitkan dengan kecerdasan dalam melihat peluang usaha. Kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan membuat mereka dianggap mempunyai potensi berkembang dalam dunia bisnis maupun karier. Perpaduan antara karisma, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan menjadikan weton ini dipercaya memiliki peluang untuk meraih kehidupan yang lebih mapan. 4. Rabu Pon Orang yang lahir pada Rabu Pon sering digambarkan mempunyai jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka tidak mudah bergantung pada keadaan karena lebih senang berusaha menciptakan kesempatan melalui kemampuan sendiri. Pemilik weton ini juga dipercaya mempunyai pola pikir terarah dan kemampuan menyusun rencana untuk masa depan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan penting. Dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan, Rabu Pon dikenal memiliki kemampuan mengatur dan mengoordinasikan sesuatu. Karakter tersebut membuat mereka dinilai cocok berada dalam posisi yang membutuhkan tanggung jawab besar. Kepercayaan diri dan kemampuan menyelesaikan persoalan menjadi dua kelebihan yang dipercaya dapat membantu Rabu Pon menghadapi berbagai tantangan menuju kesuksesan. 5. Minggu Wage Minggu Wage dipercaya mempunyai kreativitas dan daya pikir yang cukup menonjol. Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki banyak gagasan serta tidak takut mencoba sesuatu yang berbeda. Keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan weton ini. Meski demikian, mereka juga dipercaya mampu mempertimbangkan risiko sebelum memulai langkah baru. Dalam bidang pekerjaan maupun usaha, kreativitas tersebut dapat menjadi modal untuk menemukan peluang yang lebih luas. Mereka cenderung menyukai tantangan dan tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh. Selain itu, kemampuan memberikan inspirasi kepada orang lain membuat Minggu Wage dipercaya mudah membangun hubungan yang mendukung perjalanan kariernya. 6. Kamis Kliwon Kamis Kliwon sering dikaitkan dengan keberuntungan, kekuatan batin, dan potensi kemakmuran. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan untuk melihat kesempatan di tengah situasi yang sulit. Mereka juga dikenal memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sifat dermawan dan kebiasaan membantu sesama menjadi karakter yang sering dilekatkan pada weton tersebut. Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Kamis Kliwon dipercaya mampu berkembang melalui perpaduan antara usaha, ketekunan, serta kemampuan menentukan langkah yang tepat. Tidak hanya mengejar kekayaan pribadi, mereka juga digambarkan senang berbagi hasil yang diperoleh dengan orang-orang terdekat. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut menjadi salah satu alasan Kamis Kliwon sering dikaitkan dengan kehidupan yang makmur dan penuh keberkahan. Keenam weton tersebut memiliki gambaran karakter dan keistimewaan masing-masing dalam tradisi Primbon Jawa. Namun, kepercayaan mengenai weton bukanlah kepastian tentang masa depan seseorang. Kerja keras, kedisiplinan, kemampuan mengembangkan diri, dan ketepatan mengambil keputusan tetap menjadi faktor penting dalam meraih kehidupan yang sukses dan sejahtera.