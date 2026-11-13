Tak Perlu Banyak Gaya, 7 Weton Ini Konon Punya Bakat Alami Mendatangkan Kemakmuran

weton yang punya energi alami hingga kaya dan sejahtera bisa jadi lebih mudah./Freepik/ freepik JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang. Perpaduan hari dan pasaran dipercaya memiliki nilai tersendiri yang menggambarkan potensi serta keistimewaan pemiliknya. Beberapa weton bahkan diyakini mempunyai energi alami yang mendukung kesuksesan, khususnya dalam bidang usaha dan perdagangan. Pembawaan yang ramah, kemampuan berkomunikasi, serta kecerdikan membaca peluang dianggap sebagai kelebihan yang membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki aura penglaris dan potensi membawa kehidupan lebih sejahtera menurut Primbon Jawa. Berikut daftar weton beserta karakteristik yang dikaitkan dengannya. Baca Juga:Rezeki Seolah Tak Pernah Habis, 5 Weton Ini Disebut Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa 1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14, yang berasal dari hari Jumat bernilai 6 dan pasaran Kliwon bernilai 8. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, berwibawa, dan mempunyai daya tarik tersendiri. Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Dalam dunia perdagangan, karakter tersebut dianggap menjadi salah satu keunggulan. Sikap yang santun dan cara berkomunikasi yang menyenangkan membuat pelanggan merasa nyaman ketika berinteraksi. Kepercayaan yang diberikan orang lain dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam bisnis maupun pekerjaan. Tidak mengherankan jika Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam mencari rezeki. 2. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 11, hasil penjumlahan hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pon bernilai 4. Orang yang lahir pada weton ini dikenal mempunyai pembawaan sederhana, tetapi mampu memberikan kesan positif kepada lingkungan sekitarnya. Mereka dipercaya pandai menyesuaikan diri dan memahami situasi ketika berhadapan dengan berbagai karakter orang. Kemampuan memilih kata serta menjaga sikap menjadi salah satu kelebihan yang membuat orang lain merasa dihargai. Dalam urusan usaha, Rabu Pon dianggap memiliki potensi untuk membangun pelanggan setia. Kejujuran dan sikap konsisten dipercaya menjadi modal penting untuk mendapatkan kepercayaan serta mengembangkan bisnis dalam jangka panjang. 3. Sabtu Legi Sabtu Legi mempunyai jumlah neptu 14, berasal dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Legi bernilai 5. Pemilik weton ini sering dikaitkan dengan karakter berwibawa, percaya diri, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang cukup kuat. Mereka dipercaya cocok menjalankan usaha sendiri karena mampu mengambil keputusan serta mengarahkan orang lain. Namun, kelebihan mereka bukan hanya terletak pada ketegasan, melainkan juga kemampuan memperlakukan orang lain dengan baik. Dalam menjalankan perdagangan, Sabtu Legi diyakini mempunyai daya tarik melalui tindakan nyata. Pelanggan merasa dihormati karena mendapatkan pelayanan yang baik tanpa tekanan untuk membeli. Sikap tersebut dipercaya mampu membangun hubungan bisnis yang positif dan mendukung perkembangan usaha. 4. Senin Wage Senin Wage mempunyai neptu 8, hasil perpaduan hari Senin bernilai 4 dan pasaran Wage bernilai 4. Meskipun memiliki jumlah neptu yang relatif kecil, weton ini tetap dianggap menyimpan keistimewaan tersendiri dalam kepercayaan Primbon Jawa. Pemilik Senin Wage biasanya digambarkan sebagai pribadi yang rendah hati, sederhana, dan murah senyum. Mereka tidak terlalu suka menonjolkan diri, tetapi mampu menciptakan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam bidang perdagangan, ketulusan dan keramahan menjadi karakter yang dipercaya mendukung datangnya pelanggan. Keberuntungan Senin Wage sering dikaitkan dengan hubungan baik yang dibangun secara konsisten. Mereka dianggap lebih mengandalkan kepercayaan dan pelayanan daripada sekadar promosi besar-besaran. 5. Kamis Pahing Kamis Pahing termasuk weton dengan neptu tinggi, yaitu 17. Angka tersebut berasal dari hari Kamis bernilai 8 dan pasaran Pahing bernilai 9. Pemilik weton ini dipercaya memiliki kepribadian kuat, rasa percaya diri tinggi, serta kemampuan bersosialisasi yang baik. Mereka juga digambarkan cukup pandai memahami karakter orang lain. Dalam situasi tertentu, kemampuan tersebut membantu mereka menentukan cara berkomunikasi yang tepat. Ketika menjalankan bisnis, Kamis Pahing dianggap mempunyai naluri yang baik dalam melihat peluang. Mereka dipercaya mampu mengetahui kebutuhan pelanggan dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Kombinasi kepercayaan diri dan kemampuan membangun relasi membuat weton ini sering dikaitkan dengan potensi kesuksesan dalam dunia usaha. 6. Selasa Pon Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10, yang berasal dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Pon bernilai 7. Orang yang lahir pada weton ini biasanya digambarkan sebagai pribadi ceria, supel, dan mudah menjalin pertemanan dengan orang baru. Mereka tidak terlalu kesulitan beradaptasi ketika berada di lingkungan yang berbeda. Sifat terbuka tersebut membuat Selasa Pon dipercaya cocok menjalankan pekerjaan yang melibatkan banyak interaksi. Dalam bidang perdagangan, kemampuan menjalin komunikasi yang hangat menjadi salah satu kelebihan utama. Mereka dapat menciptakan suasana transaksi yang menyenangkan sehingga pelanggan merasa nyaman. Bahkan, hubungan baik yang terjalin dipercaya dapat mendatangkan rekomendasi dari pelanggan kepada orang lain. Hal ini dianggap menjadi salah satu jalan terbukanya peluang rezeki. 7. Minggu Kliwon Minggu Kliwon mempunyai total neptu 13, yang berasal dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Kliwon bernilai 8. Weton ini dipercaya memiliki perpaduan karakter yang menarik, terutama dalam hal kemampuan bersosialisasi dan kepekaan membaca keadaan. Pemilik Minggu Kliwon sering digambarkan mempunyai naluri bisnis yang baik serta mampu memahami keinginan orang lain. Mereka juga dianggap cukup mudah membangun kedekatan dengan pelanggan. Dalam menjalankan usaha, kemampuan memahami kebutuhan konsumen menjadi keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini. Sikap tulus, pelayanan yang baik, dan kemampuan menjaga hubungan dipercaya membuat pelanggan bersedia kembali. Karena itulah, Minggu Kliwon kerap disebut sebagai salah satu weton yang memiliki aura penglaris alami. Pada akhirnya, tujuh weton tersebut dipercaya mempunyai karakter dan potensi keberuntungan masing-masing dalam tradisi Primbon Jawa. Meski demikian, weton bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya atau sukses tanpa usaha. Ketekunan, kemampuan mengelola keuangan, pelayanan yang baik, serta kecermatan melihat peluang tetap menjadi faktor penting dalam membangun bisnis dan mencapai kehidupan yang sejahtera.