Rezeki Seolah Tak Pernah Habis, 5 Weton Ini Disebut Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton sakti dan diselimuti keberuntungan. Freepik JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering kali dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Setiap kombinasi weton diyakini mempunyai nilai neptu serta karakteristik tersendiri. Ada yang dikaitkan dengan kewibawaan, kekuatan batin, kemampuan menghadapi masalah, hingga kemudahan dalam memperoleh rezeki. Bahkan, beberapa weton dianggap memiliki energi spiritual yang istimewa. Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan besar menurut Primbon Jawa. Pemilik weton tersebut digambarkan memiliki kekuatan menghadapi berbagai tantangan serta peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Berikut ulasannya. 1. Senin Pahing, Dipercaya Memiliki Kekuatan Batin dan Perlindungan Istimewa Senin Pahing menjadi salah satu weton yang dianggap mempunyai energi kuat dalam kepercayaan Primbon Jawa. Kombinasi hari Senin dengan nilai neptu 4 dan pasaran Pahing bernilai 9 menghasilkan jumlah neptu 13. Orang yang lahir pada weton ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang berani, teguh pendirian, dan mempunyai pembawaan berwibawa. Mereka juga dikenal tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Keberuntungan Senin Pahing dipercaya sering muncul ketika berada dalam situasi yang sulit. Pertolongan maupun kesempatan baru terkadang datang dari arah yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Dalam urusan pekerjaan dan usaha, pemilik weton ini diyakini mempunyai peluang meraih kesuksesan berkat kegigihan serta kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain. Ketekunan menjadi salah satu kekuatan yang membuat mereka mampu memperjuangkan kehidupan yang lebih mapan. 2. Rabu Pon, Memiliki Intuisi Tajam dan Pandai Mencari Solusi Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14, berasal dari hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pon yang juga bernilai 7. Dalam kepercayaan Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter bijaksana, tenang, dan mempunyai kemampuan berpikir secara matang. Mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi persoalan yang rumit. Salah satu kelebihan yang dipercaya dimiliki Rabu Pon adalah kemampuannya melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut membuat mereka sering dianggap mampu menemukan jalan keluar ketika orang lain mengalami kebuntuan. Dalam bidang pekerjaan maupun bisnis, intuisi dan kecermatan menjadi karakter yang mendukung perjalanan mereka. Pemilik weton ini juga dipercaya memiliki kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak mengherankan jika Rabu Pon kerap digambarkan sebagai weton yang selalu menemukan kesempatan baru meskipun sedang berada dalam masa sulit. 3. Jumat Legi, Berhati Tulus dan Dipercaya Mudah Mendapat Rezeki Jumat Legi merupakan weton dengan jumlah neptu 11, hasil penjumlahan hari Jumat bernilai 6 dan pasaran Legi bernilai 5. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, ramah, serta mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka juga dikenal senang membantu tanpa selalu mengharapkan imbalan. Sifat dermawan dan ketulusan tersebut dipercaya membuat Jumat Legi mudah mendapatkan simpati serta kepercayaan dari lingkungan sosialnya. Dari sisi peruntungan, weton ini dikaitkan dengan kehidupan yang relatif berkecukupan. Meskipun tidak selalu hidup dalam kemewahan, mereka dipercaya mempunyai jalan untuk memenuhi kebutuhan melalui berbagai kesempatan. Selain itu, Jumat Legi juga dianggap memiliki kekuatan batin yang membuatnya mampu melewati masa-masa penuh tantangan. Sikap positif dan kebiasaan menjaga hubungan baik menjadi salah satu hal yang mendukung keberuntungan mereka. 4. Selasa Kliwon, Berjiwa Pemimpin dan Memiliki Mental Tangguh Selasa Kliwon memiliki neptu 11 yang berasal dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Kliwon bernilai 8. Dalam Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter tegas, berani, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah kehilangan semangat meskipun menghadapi tekanan berat. Pemilik Selasa Kliwon dipercaya mempunyai keteguhan hati yang menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai perubahan kehidupan. Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung berusaha bangkit dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Keberuntungan weton ini konon lebih banyak hadir setelah melalui proses perjuangan panjang. Berbagai pengalaman sulit justru dianggap mampu membentuk mental yang lebih kuat dan matang. Dalam urusan karier maupun bisnis, keberanian mengambil keputusan dan kemampuan bertahan menghadapi tantangan dipercaya menjadi faktor yang membuka peluang kesuksesan. 5. Kamis Wage, Membawa Kedamaian dan Dipercaya Memiliki Rezeki Berkelanjutan Kamis Wage mempunyai total neptu 12, berasal dari hari Kamis dengan nilai 8 dan pasaran Wage bernilai 4. Weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pembawaan tenang, mudah bergaul, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan menjaga keharmonisan hubungan sosial. Sikap ramah dan tidak suka mencari masalah membuat pemilik Kamis Wage relatif mudah diterima dalam berbagai lingkungan. Dalam hal rezeki, Kamis Wage sering dikaitkan dengan keberuntungan yang datang secara bertahap. Peluang memperoleh penghasilan dipercaya bisa muncul melalui pekerjaan, usaha, maupun hubungan baik dengan orang lain. Kehidupan rumah tangga mereka juga digambarkan cenderung mengutamakan ketenangan dan kesetiaan. Meski demikian, pemilik weton ini tetap perlu menjaga semangat dan tidak terlalu terlena dengan keadaan nyaman. Pada akhirnya, kelima weton tersebut memiliki gambaran keberuntungan masing-masing dalam kepercayaan Primbon Jawa. Namun, weton bukanlah penentu mutlak nasib seseorang. Kerja keras, sikap bijaksana, kemampuan mengambil keputusan, dan usaha yang konsisten tetap berperan penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik.