Hidup Penuh Kehormatan, 6 Weton Ini Disebut Membawa Energi Kejayaan

weton berjiwa agung yang hidupnya dikelilingi harta, tahta, dan wibawa./Freepik/ katemangostar JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dihubungkan dengan karakter, pembawaan, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang. Beberapa kombinasi hari dan pasaran bahkan dipercaya mempunyai keistimewaan yang membuat pemiliknya memiliki karisma serta wibawa kuat. Weton yang dianggap berjiwa agung biasanya dikaitkan dengan sosok berkepribadian matang, mampu membawa diri, dan mudah mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk meraih kehidupan berkecukupan melalui kemampuan, relasi, maupun keteguhan dalam mengambil keputusan. Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki karakter istimewa serta peruntungan berkaitan dengan harta, kedudukan, dan kehormatan menurut kepercayaan Jawa. Berikut daftar lengkapnya. 1. Jumat Legi Jumat Legi merupakan salah satu weton yang dipercaya mempunyai daya tarik dan karisma alami. Perpaduan hari Jumat dengan neptu 6 dan pasaran Legi bernilai 5 menghasilkan jumlah neptu 11. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang santun, pandai berkomunikasi, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai lingkungan pergaulan. Sikapnya yang ramah serta pembawaan yang meyakinkan membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemampuan membangun hubungan baik juga dipercaya dapat membuka kesempatan dalam bidang pekerjaan maupun usaha. Dalam pandangan Primbon Jawa, Jumat Legi dikaitkan dengan potensi memperoleh kehidupan yang berkecukupan. Mereka juga dianggap mempunyai selera hidup yang baik dan menyukai lingkungan yang memberikan kenyamanan serta kualitas. 2. Rabu Pahing Weton Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16, berasal dari hari Rabu dengan nilai 7 dan pasaran Pahing yang bernilai 9. Orang yang lahir pada weton ini biasanya digambarkan sebagai sosok tenang, tidak banyak bicara, tetapi mempunyai pemikiran yang mendalam. Di balik sikapnya yang sederhana, mereka dipercaya memiliki kecerdasan dalam membaca keadaan dan melihat peluang. Kemampuan mengendalikan diri juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Rabu Pahing. Dalam hal kehidupan sosial, pemilik weton ini cenderung selektif ketika memilih lingkungan pertemanan. Namun, mereka dikenal menghargai hubungan yang sudah terjalin dan dapat menunjukkan kesetiaan kepada orang-orang terdekat. Menurut kepercayaan Jawa, ketelitian dan kemampuan mempertimbangkan keputusan membuat Rabu Pahing berpotensi membangun kemakmuran secara bertahap. 3. Senin Pon Senin Pon mempunyai neptu 11 yang berasal dari hari Senin bernilai 4 dan pasaran Pon bernilai 7. Weton ini dipercaya memiliki pembawaan yang menenangkan sekaligus daya tarik tersendiri. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak perlu banyak berbicara untuk mendapatkan perhatian orang lain. Kepekaan dalam memahami situasi dan karakter seseorang menjadi salah satu kelebihan yang dikaitkan dengan pemilik Senin Pon. Mereka juga dianggap mampu menjaga hubungan baik serta membantu meredakan perselisihan di lingkungan sekitarnya. Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mudah mendapatkan penghormatan dari berbagai kalangan. Dalam ramalan Primbon Jawa, keberuntungan Senin Pon juga dikaitkan dengan datangnya peluang yang tidak selalu terduga. Rezeki bisa digambarkan hadir melalui hubungan keluarga, bantuan orang lain, maupun kesempatan yang muncul dalam perjalanan hidup. 4. Kamis Wage Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12, hasil penjumlahan hari Kamis bernilai 8 dan pasaran Wage bernilai 4. Pemilik weton ini dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai sosok yang mempunyai pembawaan sederhana, tenang, dan tidak gemar mencari perhatian. Mereka dipercaya memiliki kemampuan berpikir secara matang sebelum menentukan langkah. Sikap berhati-hati tersebut membuat Kamis Wage sering dikaitkan dengan pribadi yang mampu menjaga kestabilan kehidupan. Dalam urusan keuangan, weton ini dipercaya mempunyai potensi membangun kemakmuran melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik. Selain mengejar keberhasilan materi, mereka juga dianggap memperhatikan kehormatan, prinsip hidup, dan nilai-nilai yang diyakini. Perpaduan tersebut membuat Kamis Wage kerap digambarkan sebagai sosok yang elegan dan disegani. 5. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon termasuk weton dengan jumlah neptu yang cukup tinggi, yakni 17. Angka tersebut berasal dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Kliwon bernilai 8. Dalam tradisi Primbon Jawa, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan karakter kuat, karisma menonjol, serta kepercayaan diri yang tinggi. Kehadirannya dipercaya mampu menarik perhatian orang lain. Mereka juga digambarkan mempunyai kemampuan memimpin, berkomunikasi, dan menghadapi situasi yang membutuhkan ketegasan. Karakter tersebut dianggap mendukung peluang untuk menduduki posisi penting dalam pekerjaan maupun lingkungan sosial. Sabtu Kliwon juga sering dikaitkan dengan kehidupan yang berkecukupan. Kecermatan dalam mengambil keputusan serta kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang dipercaya menjadi faktor yang dapat membantu perjalanan menuju kesuksesan. 6. Weton Kamis Wage Dalam naskah sumber, weton yang disebutkan hanya mencakup lima nama, meskipun judulnya menyebut enam weton. Karena itu, weton keenam belum dapat ditentukan tanpa informasi tambahan dari sumber asli.