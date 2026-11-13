Bakal Ketiban Hoki, 7 Weton Ini Konon Punya Peluang Keuntungan Berlipat Ganda

weton mujur yang bawa keuntungan berkali-kali lipat menurut primbon jawa./Freepik/ freepik JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang. Berdasarkan perhitungan Primbon Jawa, terdapat sejumlah kombinasi hari dan pasaran yang dipercaya memiliki makna keberuntungan tersendiri. Beberapa weton bahkan diyakini mempunyai energi positif yang berkaitan dengan kemudahan memperoleh rezeki, peluang usaha, serta keberhasilan dalam kehidupan. Keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan dalam bentuk kekayaan, tetapi juga bisa berupa kesempatan baik dan pertemuan dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif. Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki peruntungan istimewa dan berpotensi mendatangkan keuntungan berkali-kali lipat menurut Primbon Jawa. Penasaran weton apa saja yang termasuk di dalamnya? Berikut ulasannya. 1. Rabu Pon Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, hasil perpaduan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon yang juga bernilai 7. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal mempunyai karakter pekerja keras, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung lebih memilih membuktikan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara. Kemampuan melihat peluang serta ketekunan dalam menjalankan pekerjaan dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung datangnya rezeki. Mereka juga dianggap mempunyai potensi dalam bidang usaha karena mampu menjalani proses panjang dengan kesabaran. Dalam ramalan tersebut, Rabu Pon dikaitkan dengan peluang peningkatan finansial melalui kesempatan yang bisa datang dari arah tidak terduga. 2. Kamis Kliwon Kombinasi hari Kamis dengan nilai 8 dan pasaran Kliwon yang juga bernilai 8 membuat weton Kamis Kliwon mempunyai total neptu 16. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai intuisi kuat serta kecenderungan mendalami sisi spiritual kehidupan. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang bijaksana dan mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Keberuntungan Kamis Kliwon tidak selalu dikaitkan dengan kekayaan materi. Dalam kepercayaan Jawa, mereka juga dianggap berpeluang memperoleh perlindungan, dukungan, serta kesempatan berharga melalui pertemuan dengan orang-orang tertentu. Kemampuan mengambil keputusan secara matang dipercaya menjadi salah satu jalan yang dapat mengantarkan mereka menuju kehidupan lebih baik. 3. Selasa Paing Selasa Paing mempunyai neptu 12 yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Paing sebesar 9. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai sosok yang mempunyai pendirian kuat dan kesabaran tinggi. Mereka tidak mudah kehilangan semangat meskipun harus melewati berbagai hambatan untuk mencapai tujuan. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, rezeki Selasa Paing cenderung berkaitan dengan usaha dan perjuangan yang dilakukan secara konsisten. Hasil yang diperoleh mungkin membutuhkan waktu, tetapi diyakini dapat memberikan keuntungan besar ketika kesempatan mulai terbuka. Selain itu, mereka juga dianggap mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin atau mengembangkan usaha sendiri berkat keteguhan karakter yang dimiliki. 4. Jumat Legi Weton Jumat Legi memiliki jumlah neptu 11, yaitu berasal dari hari Jumat dengan nilai 6 dan pasaran Legi yang bernilai 5. Dalam perhitungan tradisional Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan sifat baik hati, kepedulian, dan kemampuan membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Pemilik Jumat Legi dipercaya mempunyai kecenderungan senang membantu orang lain. Mereka juga dianggap berpotensi mendapatkan keberuntungan melalui hubungan sosial dan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Bidang pendidikan, pelayanan, maupun kegiatan keagamaan disebut sesuai dengan karakter yang melekat pada weton ini. Ada pula kepercayaan bahwa kebaikan yang diberikan dengan tulus akan mendatangkan balasan berupa keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan. 5. Senin Kliwon Senin Kliwon mempunyai neptu 12, hasil penjumlahan nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Kliwon sebesar 8. Weton ini dipercaya memiliki karakter tenang, tidak suka mencari perhatian, serta mempunyai kekuatan batin yang cukup menonjol. Mereka cenderung mengamati keadaan sebelum mengambil tindakan. Meskipun tidak selalu tampil di depan, kehadiran pemilik Senin Kliwon sering dianggap memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam ramalan Primbon Jawa, intuisi yang kuat dipercaya menjadi salah satu kelebihan mereka dalam menentukan langkah penting. Kemampuan tersebut dikaitkan dengan terbukanya peluang rezeki dan berbagai kesempatan yang sebelumnya sulit ditemukan. 6. Sabtu Wage Sabtu Wage memiliki total neptu 13, berasal dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Wage sebesar 4. Orang dengan weton ini dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai pribadi yang tangguh, kuat menghadapi tekanan, dan tidak gampang menyerah ketika keadaan sedang sulit. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Ketekunan dan keberanian menghadapi tantangan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan perjalanan hidupnya. Dalam hal finansial, Sabtu Wage disebut mempunyai potensi membangun kemakmuran secara bertahap, terutama melalui pengelolaan aset, usaha, dan perencanaan jangka panjang. Keberanian mengambil keputusan setelah mempertimbangkan risiko juga dianggap dapat membuka peluang keuntungan yang lebih besar. 7. Minggu Paing Minggu Paing terbentuk dari perpaduan hari Minggu dengan nilai 5 dan pasaran Paing yang bernilai 9. Keduanya menghasilkan jumlah neptu 14. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai aura kepemimpinan yang kuat dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang berani, percaya diri, serta mampu membangun hubungan sosial dengan baik. Jaringan pertemanan yang luas dianggap menjadi salah satu sumber datangnya berbagai kesempatan. Melalui hubungan tersebut, mereka dipercaya dapat memperoleh peluang baru dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan sosial. Minggu Paing juga dikaitkan dengan potensi peningkatan kedudukan dan kondisi finansial. Meski demikian, menjaga kerendahan hati dan tidak mudah terlena dengan keberhasilan tetap dianggap penting. Itulah tujuh weton yang dipercaya membawa keberuntungan dan peluang rezeki berlipat ganda menurut Primbon Jawa. Perlu diingat, ramalan weton merupakan bagian dari warisan kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial atau masa depan seseorang.