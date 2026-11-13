Bikin Orang Tua Makin Makmur, 4 Shio Anak Ini Dipercaya Penuh Keberuntungan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Setiap anak dipercaya memiliki keistimewaan tersendiri yang dapat memberikan warna baru dalam kehidupan keluarganya. Dalam budaya Tionghoa, terdapat kepercayaan bahwa beberapa shio tertentu memiliki energi positif yang dikaitkan dengan keberuntungan, kemakmuran, hingga kesuksesan orang tua. Kehadiran anak dengan shio tertentu bahkan kerap dianggap sebagai simbol datangnya perubahan baik dalam kehidupan rumah tangga. Mulai dari terbukanya peluang usaha, meningkatnya kondisi finansial, hingga terciptanya suasana keluarga yang lebih harmonis. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang dipercaya memiliki hubungan erat dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki keluarga. Keempat shio tersebut adalah Naga, Kuda, Tikus, dan Babi. Berikut ulasannya. Baca Juga:6 Shio yang Dipercaya Mudah Menarik Kemakmuran, Ada Tikus hingga Babi 1. Shio Naga Dalam budaya Tionghoa, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kejayaan, dan kepemimpinan. Anak yang lahir dengan shio ini dipercaya memiliki karakter penuh percaya diri, berani mengambil keputusan, serta mempunyai ambisi besar untuk meraih kesuksesan. Kehadirannya sering dikaitkan dengan perubahan positif dalam kehidupan keluarga. Ada kepercayaan bahwa anak bershio Naga dapat menjadi sumber motivasi bagi orang tua untuk terus berkembang dan mencari kesempatan yang lebih baik. Sifatnya yang berorientasi pada pencapaian juga membuat mereka dianggap berpotensi meraih keberhasilan sejak usia muda. Ketika kelak mampu membangun karier atau usaha yang sukses, pencapaian tersebut tentu dapat menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi keluarganya. 2. Shio Kuda Shio Kuda identik dengan semangat, kebebasan, dan kegigihan. Anak yang berada di bawah naungan shio ini dipercaya mempunyai jiwa mandiri serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan. Mereka cenderung menyukai tantangan dan memiliki dorongan kuat untuk mencapai tujuan tanpa terlalu bergantung pada bantuan orang lain. Karakter tersebut dipercaya mampu membawa pengaruh positif terhadap lingkungan keluarga. Dalam kepercayaan Tionghoa, Kuda juga sering dihubungkan dengan pergerakan rezeki yang cepat. Anak bershio ini dianggap membawa semangat baru sehingga orang tua terdorong untuk lebih berani mengembangkan pekerjaan maupun usaha. Ketika dewasa, kegigihan dan kemampuannya dalam mengejar cita-cita dipercaya dapat mengantarkan mereka pada keberhasilan yang turut membahagiakan keluarga. 3. Shio Tikus Meski berukuran kecil, Tikus memiliki makna istimewa dalam astrologi Tionghoa. Shio ini dikenal sebagai simbol kecerdikan, kreativitas, dan kemampuan membaca peluang. Anak bershio Tikus dipercaya mempunyai pemikiran yang tajam serta mudah menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Mereka juga sering dikaitkan dengan kemampuan mengelola peluang, termasuk dalam urusan bisnis dan keuangan. Keistimewaan tersebut membuat Shio Tikus dianggap memiliki potensi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mereka dipercaya mampu menemukan solusi ketika menghadapi kesulitan dan melihat kesempatan dari situasi yang mungkin diabaikan orang lain. Dalam filosofi feng shui, unsur air yang dikaitkan dengan Shio Tikus melambangkan kelancaran, fleksibilitas, dan kelimpahan. Tidak mengherankan jika shio ini sering diasosiasikan dengan kecerdasan dalam mencari jalan menuju kemakmuran. 4. Shio Babi Shio Babi sering dihubungkan dengan kemakmuran, ketulusan, dan kehidupan yang penuh berkecukupan. Anak yang lahir dengan shio ini dipercaya mempunyai pembawaan lembut, mudah bersyukur, serta mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Berbeda dengan gambaran keberuntungan yang datang secara cepat, Shio Babi lebih sering dikaitkan dengan rezeki yang tumbuh perlahan tetapi konsisten. Energinya dianggap melambangkan kehidupan yang damai, stabil, dan jauh dari berbagai kesulitan. Selain memiliki karakter yang hangat, anak bershio Babi juga dipercaya dapat menjadi sosok yang membawa kebahagiaan bagi orang tua. Ketika beranjak dewasa, mereka berpotensi menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu memberikan dukungan kepada keluarga. Keberhasilan dalam pekerjaan maupun kondisi finansial yang semakin baik membuat Shio Babi kerap disebut sebagai salah satu simbol keberkahan dalam kepercayaan Tionghoa. Itulah empat shio yang dipercaya membawa keberuntungan, kemakmuran, dan kesuksesan bagi keluarga. Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi budaya, bukan jaminan bahwa kondisi ekonomi seseorang akan berubah karena tahun kelahirannya.