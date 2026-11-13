5 Zodiak Pria yang Dikenal Pandai Mengasuh Anak, Ada Taurus dan Capricorn

JawaPos.com – Sosok ayah memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, mulai dari memberikan perlindungan hingga menjadi tempat anak mendapatkan kasih sayang dan dukungan. Setiap ayah tentu mempunyai karakter pengasuhan yang berbeda-beda.

Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang dimilikinya. Bahkan, ada sejumlah zodiak pria yang dipercaya mempunyai kepribadian istimewa dalam menjalankan peran sebagai seorang ayah.

Mereka dinilai memiliki karakter penyayang, bertanggung jawab, sabar, hingga mampu menciptakan suasana keluarga yang nyaman. Meski demikian, anggapan ini merupakan gambaran berdasarkan astrologi dan bukan patokan mutlak kepribadian seseorang.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak pria yang dipercaya mempunyai potensi menjadi sosok ayah terbaik. Mulai dari Cancer yang penuh perhatian hingga Pisces yang dikenal memiliki empati tinggi. Berikut ulasannya.

1. Cancer Pria berzodiak Cancer dikenal mempunyai kepekaan emosional yang tinggi. Karakter tersebut membuat mereka cenderung memahami kebutuhan dan perasaan anak dengan baik.

Ketika menjadi seorang ayah, Cancer biasanya menunjukkan perhatian melalui berbagai tindakan sederhana. Mereka senang menemani anak dalam kegiatan penting, menyiapkan kebutuhan sehari-hari, hingga menjadi tempat bercerita ketika anak sedang menghadapi masalah.

Sifat protektif dan penuh kasih sayang membuat ayah Cancer berusaha memastikan anak-anaknya selalu merasa aman dan dihargai.

2. Taurus Taurus merupakan zodiak yang identik dengan kestabilan dan konsistensi. Karakter ini dipercaya menjadikan pria Taurus sebagai sosok ayah yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi.

Mereka cenderung mengutamakan kenyamanan keluarga serta berusaha memberikan kehidupan yang aman bagi anak-anaknya. Kesabaran dan etos kerja yang kuat juga menjadi keunggulan tersendiri.

Selain itu, ayah Taurus biasanya menyukai kebersamaan dan tradisi keluarga. Mereka berusaha membangun lingkungan rumah yang harmonis agar anak dapat tumbuh dengan perasaan tenang dan nyaman.

3. Capricorn Pria Capricorn dikenal mempunyai kedisiplinan tinggi serta orientasi yang kuat terhadap masa depan. Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mampu menjadi panutan yang baik bagi anak-anaknya.

Meski tidak selalu memperlihatkan kasih sayang melalui kata-kata, ayah Capricorn lebih sering menunjukkannya lewat tindakan nyata. Mereka cenderung memikirkan pendidikan, kebutuhan, serta masa depan keluarga dengan serius.

Dalam mendidik anak, Capricorn juga berusaha menanamkan nilai tanggung jawab, kerja keras, dan kedisiplinan. Mereka ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi mandiri yang mampu meraih cita-cita.

4. Leo Berbeda dari Capricorn yang cenderung serius, pria Leo dikenal mempunyai karakter ceria, hangat, dan penuh semangat. Kehadirannya dipercaya mampu membuat suasana rumah menjadi lebih menyenangkan.

Ayah Leo biasanya senang menghabiskan waktu bersama anak-anak, memberikan perhatian, serta menciptakan berbagai momen kebersamaan yang berkesan.

Di balik sifatnya yang suka menghibur, Leo juga mempunyai sisi protektif dan loyal. Mereka berusaha membangun rasa percaya diri anak sekaligus mengajarkan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan.

5. Pisces Pisces dikenal sebagai zodiak yang mempunyai empati tinggi, sensitif, dan kaya imajinasi. Karakter tersebut membuat pria Pisces dipercaya mampu membangun kedekatan emosional yang kuat dengan anak-anaknya.

Sebagai ayah, mereka cenderung menikmati kegiatan kreatif bersama anak, seperti membacakan cerita sebelum tidur, menciptakan kisah menarik, hingga mengajak anak berimajinasi.