Ramalan Shio Besok Sabtu 14 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Ramalan Shio besok, Sabtu, 14 November 2026, membawa energi yang positif karena bertepatan dengan hari Naga.

Menurut para bijak Tiongkok, hari Naga menyimpan energi baik yang layak disambut dengan suasana hati gembira.

Karena itu, akhir pekan sebaiknya diisi kesenangan seperti berbelanja dan menikmati aneka makanan yang lezat sepuasnya.

Yang terpenting, jauhi emosi negatif sebab waktu ini bukan saatnya larut dalam kesedihan dan pikiran muram.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (13/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Sabtu 14 November 2026.

1. Tikus

Tikus akan menerima pernyataan cinta yang menggebu dari seseorang karena pesonanya sulit sekali ditolak banyak orang.

Energi Air Yang membuat Tikus tampil spontan dan bebas, jadi jangan ragu akan daya tariknya sendiri.

Jangan abaikan nyeri punggung, segera rawat tulang belakang dengan perhatian serius dan perawatan yang paling tepat.

Kebijaksanaan jam Ular menyarankan Anda melakukan yoga dan akupunktur untuk memperkuat otot penopang tubuh secara rutin.

Bila takut kecewa, alihkan perhatian dari kekurangan menuju kelebihan orang karena tak ada sahabat yang sempurna.

2. Kerbau

Jangan takut kesepian karena Kerbau akan segera mendapat perubahan yang membahagiakan dalam urusan kehidupan pribadinya nanti.

Pengaruh unsur Air Yang akan membantu Kerbau mengatasi rasa malu dan sikap kaku saat bertemu orang.

Jangan lewatkan kebahagiaan Anda dengan memberi pujian, merayu secara halus, dan mengajak seseorang untuk segera berkencan.

Menurut kebijaksanaan jam Ular, nyeri punggung perlu dirawat dengan yoga dan akupunktur untuk menguatkan otot tubuh.

Jangan memendam sakit hati dan jagalah harga diri, sebab orang unggul mencari jawaban dalam dirinya sendiri.

3. Macan

Pekerjaan mungkin jadi prioritas utama Anda sehingga waktu untuk orang terdekat nyaris tidak tersisa saat ini.

Hari Naga tidak menjanjikan keinginan cepat terwujud, tetapi istirahat sejenak bersama keluarga tidak merugikan siapa pun.

Jika merasa kurang menarik, energi Air Yang memberi keyakinan untuk berkencan, berpesta, dan menerima banyak pujian.

Pada jam Anjing yang damai, mandi air rempah sebelum tidur sangat membantu meredakan tekanan batin Anda.

Jangan buang tenaga untuk hal sepele dan tetapkan tujuan, sebab masa depan adalah kelanjutan masa kini.

4. Kelinci

Meski sibuk bekerja dan keinginan belum cepat terwujud di hari Naga, istirahat bersama keluarga tidak merugikan.

Energi Air Yang bersifat supel dan positif membantu Kelinci memperoleh balasan, jadi berani dekati lawan jenis.

Sering-seringlah keluar rumah untuk berkencan dan merayu, tetapi hindari tekanan pada malam hari karena imun melemah.

Jam Anjing bisa memperparah keluhan kesehatan, jadi biasakan rendam kaki bergantian air panas dingin sebelum tidur.

Pelajari beda ucapan tulus dan palsu agar tak tertipu, sebab manusia sering licik di dalam hatinya.

5. Naga

Kerja menyita waktu Naga, hari ini tak menjanjikan hasil cepat, tetapi rehat bersama keluarga tidak rugi.

Unsur Air Yang membantu Naga meraih balasan cinta, jadi bersikaplah jujur dan pikat orang tercinta Anda.

Pada paruh kedua hari lunar kelima, tubuh bisa melemah karena kurang unsur Air yang mengganggu saraf.

Pijat minyak menenangkan saraf, dan bila ada kesempatan, kunjungi sahabat karena kabar burung tak menggantikan pertemuan.

Jangan menanti saat yang tepat, sebab waktu berjalan terlalu cepat dan tidak pernah menunggu siapa pun.

6. Ular

Kerja menyita waktu Ular, hari ini tak menjanjikan hasil cepat, tetapi rehat bersama keluarga tidak rugi.

Kencan romantis mungkin terjadi, dan energi Air Yang bersifat menggebu akan membantu Ular menemukan kebahagiaan pribadi.

Jika mencari pasangan, jangan ragu menyampaikan niat Anda secara terus terang kepada orang yang benar-benar dituju.

Jangan abaikan nyeri punggung dan rawat tulang belakang, sesuai saran jam Ular lewat yoga serta akupunktur.