Ramalan Shio Besok Sabtu 14 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Setiap Shio punya peruntukan tersendiri, dan ramalan besok, Sabtu, 14 November 2026, patut disimak.

Hari Naga yang jatuh pada tanggal tersebut membawa suasana berbeda bagi enam Shio berikut.

Ada yang dianjurkan bersantai dan bersenang-senang, ada pula yang harus lebih waspada soal kesehatan.

Urusan asmara, keluarga, dan pekerjaan ikut disinggung dalam ramalan untuk besok ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (13/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Sabtu 14 November 2026.

1. Kuda

Saat ini perhatian Anda tersita oleh pekerjaan, sehingga waktu untuk orang terdekat hampir tidak ada lagi.

Hari Naga tidak menjanjikan keinginan cepat terkabul, jadi luangkan waktu santai bersama keluarga tanpa rasa bersalah.

Dalam cinta, manfaatkan bakat dan pesona Anda karena unsur Air Yang menambah gairah hubungan kalian berdua.

Pada paruh kedua hari lunar kelima tubuh melemah akibat kekurangan unsur Air, pijat minyak sangat dianjurkan.

Pepatah Tiongkok mengingatkan bahwa labu yang sudah matang akan lepas dengan sendirinya dari tangkai pucuk pohonnya.

2. Kambing

Hari Naga membawa energi positif, nikmati akhir pekan dengan berbelanja dan makan enak tanpa emosi negatif.

Unsur Air Yang membantu memilih nada bicara, jadi tunjukkan bakat diplomasi demi dialog konstruktif dengan pasangan.

Pada paruh kedua hari lunar kelima tubuh melemah akibat kekurangan unsur Air, pijat minyak sangat dianjurkan.

Relakan sebagian rencana tanpa takut pada atasan, jaga reputasi kerja Anda, sebab sulit menyenangkan semua orang.

3. Monyet

Hari Naga membawa energi positif, nikmati akhir pekan dengan berbelanja dan makan enak tanpa pikiran sedih.

Gunakan bakat diplomasi untuk memikat lawan jenis, sebab energi Air Yang mendukung pertemuan romantis serta hubungan.

Malam hari rawan stres, rendam kaki bergantian air hangat dan dingin sebelum tidur demi daya tahan tubuh.

Jam Anjing dapat memperparah masalah kesehatan lama, maka biasakan latihan ketahanan tubuh secara rutin sebelum tidur.

Mulailah mendidik anak Anda dengan serius sekarang juga, sebab anak butuh pengawasan seperti pohon butuh perawatan.

4. Ayam

Hari Naga penuh peristiwa cerah dan kejutan menyenangkan, tetapi hasilnya banyak bergantung pada sikap Anda sendiri.

Jangan rencanakan urusan penting di akhir pekan, habiskan waktu sesuka hati, bersikaplah positif agar nasib mendukung.

Tidak ada alasan untuk bertengkar karena energi Air Yang begitu ceria, tunjukkan minat pada urusan pasangan.

Malam hari rawan stres yang menyerang daya tahan tubuh dan jam Anjing bisa memperparah penyakit lama.

Manfaatkan peluang untuk memperbaiki posisi dan jangan menjauh dari masyarakat, karena satu tangan tidak bisa bertepuk.

5. Anjing

Hari Naga membawa energi positif, nikmati akhir pekan dengan berbelanja dan makan enak tanpa pikiran sedih.

Dalam kehidupan pribadi kejutan apa pun mungkin terjadi, dan energi Air Yang membantu mengatasi segala rintangan.

Dengarkan kata hati Anda, sebab hubungan asmara yang penuh gairah dan semarak sedang menanti kalian berdua.

Pada paruh kedua hari lunar kelima tubuh melemah, kekurangan unsur Air mengganggu saraf, pijat minyak menolong.

Jangan kecewa bila keadaan tak sesuai harapan, ambil semangat dari orang sekitar, keluarga harmonis selalu beruntung.

6. Babi

Hari Naga membawa energi positif, nikmati akhir pekan dengan berbelanja dan makan enak tanpa pikiran sedih.

Unsur Air Yang membantu cinta berbalas, jadi bersikaplah lembut, suka menolong, dan sangat gigih dalam mendekati.

Ambil langkah pertama sekarang dan jangan tunda kebahagiaan, karena momen yang tepat bisa terlewat begitu saja.

Sebelum memilih diet, konsultasikan dokter, sebab jam Ular penuh misteri dan sebaiknya jangan ubah pola makan.