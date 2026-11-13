6 Weton dengan Aura Istimewa, Dipercaya Mudah Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga perjalanan seseorang dalam menjalani kehidupan. Bahkan, beberapa weton dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai kesuksesan dan kehidupan yang sejahtera.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki perpaduan energi dan karakteristik tersendiri. Ada yang dikenal mempunyai semangat kerja tinggi, kemampuan memimpin, hingga kecerdasan dalam membaca peluang.

Karakter-karakter tersebut sering dimaknai sebagai bekal untuk menghadapi berbagai tantangan dan membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki peruntungan istimewa serta potensi besar untuk mencapai kejayaan. Berikut ulasan masing-masing weton berdasarkan kepercayaan tersebut.

1. Selasa Kliwon Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal mempunyai karakter tangguh dan semangat kerja yang kuat. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan maupun tantangan dalam kehidupan.

Selain itu, Selasa Kliwon dipercaya memiliki kepekaan intuisi yang cukup tinggi. Kemampuan tersebut membuat mereka dianggap mampu memahami keadaan sebelum menentukan keputusan penting.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini juga dikaitkan dengan daya tarik yang kuat sehingga berpeluang mendapatkan berbagai kesempatan berharga. Neptu Selasa Kliwon disebut berjumlah 11.

Perpaduan antara kegigihan, ketajaman berpikir, dan keberanian mengambil keputusan menjadi karakter yang dipercaya dapat mengantarkan mereka menuju keberhasilan.

2. Jumat Pahing Jumat Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai pancaran energi positif. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan memiliki pembawaan menyenangkan sehingga mudah menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Mereka juga dikenal optimistis ketika menghadapi keadaan sulit. Alih-alih larut dalam masalah, pemilik weton Jumat Pahing dipercaya mampu melihat kesempatan di balik setiap tantangan.

Dengan jumlah neptu 15, weton ini dalam penafsiran Primbon Jawa dikaitkan dengan keseimbangan dan potensi keberuntungan.

Kemampuan berkomunikasi serta membangun relasi menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya dapat membantu mereka memperluas peluang, baik dalam pekerjaan maupun usaha.

3. Sabtu Legi Pemilik weton Sabtu Legi dipercaya mempunyai karisma yang membuat keberadaannya mudah diperhatikan orang lain. Sikap dan pembawaannya sering digambarkan mampu menumbuhkan rasa percaya dari lingkungan sekitar.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka diyakini mempunyai potensi untuk berkembang karena didukung kemampuan menjalin hubungan dan membaca keadaan.

Neptu Sabtu Legi berjumlah 14. Dalam penafsiran tradisional, weton ini kerap dikaitkan dengan karakter yang memiliki daya tarik serta kemampuan untuk mencapai berbagai tujuan.

Sifat kepemimpinan dan kecakapan dalam mengambil keputusan juga menjadi gambaran kelebihan weton ini. Tidak mengherankan jika Sabtu Legi sering dikaitkan dengan peluang meraih keberhasilan dalam kehidupan sosial maupun profesional.

4. Rabu Pon Rabu Pon dikenal sebagai salah satu weton yang dipercaya mempunyai jiwa kepemimpinan kuat. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mampu mengambil kendali ketika menghadapi situasi sulit.

Mereka juga cenderung memiliki pola pikir terarah dan tidak mudah bergantung pada bantuan orang lain. Sebaliknya, mereka lebih suka berusaha menciptakan kesempatan melalui kemampuan sendiri.

Neptu Rabu Pon berjumlah 14. Berdasarkan penafsiran Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan kestabilan karakter serta kecakapan dalam mempertimbangkan keputusan.

Kemampuan menyusun rencana, mengatur pekerjaan, dan mencari jalan keluar dari persoalan menjadi modal penting yang dipercaya dapat mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.

5. Minggu Wage Weton Minggu Wage dipercaya memiliki kreativitas dan daya imajinasi yang cukup menonjol. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan mempunyai banyak gagasan menarik untuk mengembangkan potensi diri.

Mereka juga dikenal berani mencoba hal baru selama peluang yang tersedia dinilai menjanjikan. Karakter tersebut membuat Minggu Wage sering dikaitkan dengan jiwa mandiri dan semangat berwirausaha.

Neptu Minggu Wage berjumlah 9. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini dihubungkan dengan potensi keberuntungan serta kemampuan menciptakan peluang melalui pemikiran kreatif.

Jika diimbangi dengan ketekunan dan perencanaan yang matang, berbagai ide yang dimiliki dipercaya dapat menjadi jalan untuk meningkatkan taraf hidup.

6. Kamis Kliwon Kamis Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam kehidupan. Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki sifat dermawan, kepedulian tinggi, serta keinginan untuk membantu orang lain.

Selain itu, mereka diyakini mempunyai kemampuan melihat kesempatan meskipun sedang berada dalam situasi yang tidak mudah. Sikap tersebut menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan peluang mencapai kemakmuran.

Neptu Kamis Kliwon berjumlah 16. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini sering dihubungkan dengan kekuatan batin dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.