Rezeki Tak Terduga Menghampiri, 8 Weton Ini Diramal Naik Derajat dan Hidup Berkecukupan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih sering digunakan sebagai salah satu cara untuk menggambarkan karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari lahir dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, rezeki, hingga kehidupan pada masa mendatang.

Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter positif yang dapat menjadi bekal untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bahkan, ada yang diyakini akan mengalami perubahan nasib menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia, mulai dari kondisi ekonomi yang semakin stabil hingga memperoleh kedudukan lebih tinggi.

Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat delapan weton yang dipercaya berpeluang menikmati kehidupan lebih sejahtera dan mengalami peningkatan derajat pada sisa usia mereka. Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut?

1. Senin Pon Senin Pon mempunyai jumlah neptu 11 dan dalam kepercayaan primbon Jawa sering digambarkan sebagai pribadi yang tekun, tidak banyak bicara, tetapi mempunyai pemikiran tajam.

Mereka cenderung lebih suka mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan. Sikap tenang tersebut dipercaya membantu pemilik weton ini dalam membaca peluang, termasuk ketika menghadapi persoalan pekerjaan maupun usaha.

Kemampuan bertahan dalam situasi sulit juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada Senin Pon. Mereka tidak mudah kehilangan semangat ketika mengalami kegagalan.

Dalam perjalanan hidupnya, weton ini dipercaya mempunyai kesempatan memperbaiki kondisi ekonomi melalui ketekunan dan kemampuan mengembangkan peluang yang tersedia.

2. Rabu Kliwon Pemilik weton Rabu Kliwon sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil keputusan.

Mereka digambarkan sebagai sosok yang mempunyai pendirian kuat serta tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Keinginan untuk berkembang membuat mereka cenderung tertarik mencoba berbagai pengalaman baru.

Dalam urusan pekerjaan, Rabu Kliwon dipercaya cocok menekuni bidang usaha, kepemimpinan, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mengatur orang lain.

Meski perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, keberanian menentukan pilihan dianggap dapat membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih baik.

3. Jumat Wage Jumat Wage memiliki neptu 10 dan dikenal dalam penafsiran tradisional sebagai sosok yang lembut, sabar, serta mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Mereka sering digambarkan mudah memahami perasaan orang di sekitarnya sehingga mempunyai kemampuan membangun hubungan sosial yang baik.

Karakter tersebut dipercaya mendukung pemilik weton Jumat Wage ketika menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan, kesehatan, pendidikan, maupun usaha kuliner.

Meski terkadang kurang percaya diri terhadap kemampuan sendiri, mereka diyakini mempunyai peluang berkembang apabila berani mengambil kesempatan dan tidak terus-menerus meragukan potensi pribadi.

4. Selasa Pahing Selasa Pahing mempunyai neptu 12 dan sering digambarkan sebagai pribadi penuh semangat, cekatan, serta mempunyai keberanian mencoba sesuatu yang baru.

Mereka cenderung cepat menangkap peluang dan tidak suka terlalu lama berada dalam situasi yang sama. Keinginan untuk maju membuat pemilik weton ini mempunyai dorongan kuat dalam mengembangkan kemampuan.

Bidang pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil inisiatif dipercaya sesuai dengan karakter Selasa Pahing.

Namun, mereka juga perlu belajar mengendalikan ambisi agar tidak terlalu memaksakan diri. Jika mampu menjaga keseimbangan, weton ini dipercaya berpeluang membangun kehidupan yang lebih mapan.

5. Kamis Legi Kamis Legi memiliki neptu 13 dan sering diasosiasikan dengan pribadi yang mempunyai banyak kemampuan serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Pemilik weton ini digambarkan tidak hanya mengandalkan satu keahlian. Mereka bisa mempunyai ketertarikan terhadap beberapa bidang sekaligus, mulai dari pendidikan, perdagangan, hingga kegiatan kreatif.

Kemampuan beradaptasi tersebut dipercaya dapat membuka lebih banyak sumber penghasilan. Mereka juga cenderung mudah menemukan alternatif ketika salah satu pekerjaan tidak memberikan hasil sesuai harapan.

Meski demikian, Kamis Legi perlu menentukan prioritas agar energi dan kemampuannya tidak terbagi terlalu banyak. Dengan fokus yang lebih terarah, peluang mencapai kestabilan hidup diyakini semakin terbuka.

6. Sabtu Pon Sabtu Pon mempunyai neptu 16 dan dikenal dalam kepercayaan primbon Jawa sebagai weton dengan tekad kuat serta daya tahan menghadapi berbagai kesulitan.

Mereka sering digambarkan sebagai pekerja keras yang tidak mudah menyerah meskipun harus melewati proses panjang untuk mencapai tujuan.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kecenderungan memikirkan masa depan dan menyusun rencana secara bertahap. Karakter tersebut dianggap mendukung keberhasilan dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, maupun usaha berskala besar.

Keteguhan pendirian menjadi salah satu kekuatan Sabtu Pon. Apabila diimbangi dengan sikap terbuka terhadap masukan, mereka diyakini mempunyai peluang menikmati kehidupan yang lebih sejahtera pada masa mendatang.

7. Rabu Wage Rabu Wage memiliki neptu 11 dan sering dikaitkan dengan kecerdasan, intuisi, serta kemampuan memahami persoalan dari berbagai sudut pandang.

Dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini digambarkan mempunyai potensi menjadi sosok yang mampu memberikan arahan dan pengaruh positif kepada orang lain.

Mereka dipercaya cocok menekuni pekerjaan sebagai pendidik, pembicara, konsultan, maupun profesi yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi.

Kepekaan dalam memahami keadaan sekitar juga dianggap menjadi keunggulan tersendiri. Namun, pemilik Rabu Wage tetap perlu menjaga kerendahan hati agar hubungan dengan orang lain berjalan baik.

Dengan kemampuan yang terus diasah, weton ini dipercaya berpeluang memperoleh kehidupan lebih baik sekaligus dihormati oleh lingkungan sekitarnya.

8. Minggu Kliwon Minggu Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang mempunyai jiwa sosial tinggi dan kepedulian terhadap keadaan masyarakat.

Pemilik weton ini dipercaya tidak mudah diam ketika melihat persoalan atau ketidakadilan di sekitarnya. Mereka cenderung mempunyai keinginan untuk memberikan kontribusi dan membawa perubahan positif.

Karakter tersebut dianggap sesuai untuk bidang kepemimpinan, organisasi masyarakat, maupun kegiatan sosial yang membutuhkan kemampuan menggerakkan banyak orang.

Selain mempunyai kepedulian tinggi, Minggu Kliwon juga sering dikaitkan dengan daya tarik pribadi yang membuatnya mudah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar.