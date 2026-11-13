Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra perlu terhubung dengan batin. Libra berjuang untuk meraih hal-hal indah dalam hidup. Jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, libra mungkin rentan mengalami perubahan suasana hati.

Pertahankan kekuatanmu dan nikmati hal-hal yang membuat bahagia. Ketika memiliki waktu, cobalah terhubung dengan batin dan melakukan introspeksi diri untuk mencari tahu dimana letak kesalahanmu serta bagaimana memperbaikinya.

Zodiak scorpio mungkin merasa bingung dan gelisah. Scorpio harus bersabar dan menjaga ketenangan. Jangan tegang akibat pertengkaran dengan teman dekat atau kekasih.

Pada situasi seperti ini, scorpio harus belajar mengelola emosi dan amarah. Jika yakin ada potensi perang dingin, para astrolog Astroyogi merekomendasikan untuk mengambil langkah pertama dan berupaya untuk terhubung.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 13 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menikmati waktu saat berbagi perasaan romantis dengan seseorang yang disukai. Terkait karir, jangan khawatir karena libra akan mampu melindungi diri sendiri dari pengaruh negatif pesaing.

Sementara itu, sadarilah bahwa perasaan libra akan jauh lebih baik ketika menjadi aktif secara fisik. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Hari ini mungkin merupakan awal dari perjalanan cinta, dimana libra mungkin akan bertemu dengan seseorang yang diidamkan. Kebersamaan memungkinkan kalian berdua untuk berbagi perasaan romantis berdasarkan komunikasi dan pemahaman. Cobalah saling mengembangkan kepercayaan dan kedewasaan sejak awal.

Karir Libra

Waspadalah terhadap beberapa orang di lingkungan sosial atau profesional yang ingin membuatmu terlihat buruk. Ini adalah jenis lawan yang paling sulit dihadapi, karena pada awalnya mereka tampak berada di pihakmu. Tetaplah waspada, karena libra akan mampu melindungi diri sendiri dari pengaruh negatif mereka.

Kesehatan Libra

Libra telah kehilangan momentum dalam rutinitas olahraga dan sudah saatnya untuk kembali ke jalur yang benar. Pergilah ke gym agar bisa mulai merasa bugar dan sehat kembali.

Meskipun menikmati istirahat dari berolahraga, libra sepenuhnya menyadari betapa jauh lebih baik perasaan yang didapatkan ketika menjadi aktif.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.

Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio akan memulai hubungan asmara dengan seseorang yang menarik perhatian. Terkait karir, jaga kestabilan emosi dan jangan terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain.

Sementara itu, lakukan rutinitas kesehatan di luar ruangan, seperti menghirup udara segar dan berolahraga. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Ada indikasi bahwa scorpio akan memulai hubungan romantis dengan seseorang yang menarik perhatian. Namun, pastikan itu bukan sekadar ketertarikan sesaat atau scorpio akan menghadapi kekecewaan.

Jangan terbawa oleh emosi dan mulailah menabur benih hubungan yang berjangka panjang, penuh kasih, dan menyenangkan.

Karir Scorpio

Ada orang-orang yang mencoba menyesatkan scorpio secara egois. Scorpio mungkin tidak dapat melihat niat mereka, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak beres.

Cobalah untuk menjaga kestabilan emosi dan jangan terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain. Berbagai aspek kehidupan scorpio akan berjalan sesuai harapan. Bersantailah dan lakukan sesuatu yang membuat bahagia.

Kesehatan Scorpio

Hari ini, lakukan rutinitas kesehatan di luar ruangan dengan menghirup udara segar serta berolahraga. Keinginan untuk berolahraga akan meningkat jika scorpio melakukannya di luar ruangan atau bersama teman-teman. Interaksi sosial akan sangat bermanfaat bagi suasana hati, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan.

Keuangan Scorpio