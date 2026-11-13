Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 13 November 2026 | 15.38 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan Zodiak Gemini. (Magnific) - Image

Ramalan Zodiak Gemini. (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini seharusnya merasa hebat. Gemini mungkin menarik perhatian orang-orang di sekitar. Selain itu, romansa hadir dan gemini mungkin ingin menghabiskan hari bersama seseorang yang spesial. 

Gemini juga dapat menyalurkan perasaan tersebut ke dalam kegiatan kreatif. Informasi mungkin datang dan memicu kreativitas gemini, jadi manfaatkanlah hal ini sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 13 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini beruntung karena akan bertemu seseorang yang menarik. Terkait karir, jagalah etika dan integritas saat orang lain mencoba melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moralmu.

Sementara itu, gemini harus tetap menjalani program kebugaran serta berolahraga agar tetap sehat. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Jika masih lajang dan sedang mencari pasangan, gemini mungkin beruntung karena akan bertemu seseorang yang menarik. 

Cobalah menikmati kencan dengan seseorang dan menjalin hubungan yang lebih serius dengannya. Ikuti saja arus hari ini, karena gemini tidak pernah tahu kemana arus ini akan membawa.

Karir Gemini

Seseorang mungkin mencoba menipu gemini. Gemini harus fokus menjaga etika dan integritas. Orang lain mungkin mencoba melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral gemini. 

Jangan tergoda oleh jaminan palsu bahwa gemini tidak akan terjebak. Gemini akan mendapat manfaat dengan mengikuti kata hati dan mempercayai insting. 

Kesehatan Gemini

Hari ini, gemini harus tetap menjalani program kebugaran dan berolahraga. Gemini hanyalah perlu mempertahankan kinerja yang baik. Selain itu, cobalah memperbaiki kebiasaan makan setelah terlalu banyak mengonsumsi makanan manis dan camilan akhir-akhir ini.

Keuangan Gemini

Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman pada bank, gemini mungkin menerima kabar baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk disetujui, kesabaran gemini akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, gunakan dana ini dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya tidak akan hilang begitu saja. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google

Tags

ramalanzodiakgemini

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Ramalan Zodiak Leo 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 13 November 2026 | 15.35 WIB

Ramalan Zodiak Aries 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 13 November 2026 | 15.32 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 13 November 2026 | 15.26 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore