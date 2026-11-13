Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius sebaiknya menjauhi segala jenis perselisihan yang berkaitan dengan orang-orang yang berwenang. Jika bermaksud mendapatkan persetujuan mereka, sagitarius tidak boleh membuat masalah dengan mereka.

Sagitarius perlu sangat berhati-hati saat berurusan dengan birokrasi. Jika ada masalah penting yang tertunda, mereka akan membantu sagitarius menyelesaikannya tanpa kekurangan.

Hari ini, zodiak capricorn mungkin mengalami peningkatan pengeluaran. Keinginan untuk menabung mungkin menjadi sulit. Namun, tema hari ini adalah kemandirian.

Capricorn harus membuat keputusan penting, dan diri sendirilah yang harus menanggung konsekuensinya. Oleh karena itu, fokuslah pada kemampuan pengambilan keputusan dan percayai instingmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 13 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang menarik dan menawan. Terkait karir, sagitarius akan berhasil mengatasi situasi yang menantang di tempat kerja hari ini.

Sementara itu, carilah cara untuk berolahraga bersama keluarga agar terasa menyenangkan. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius berkesempatan bertemu dengan seseorang yang sangat menarik dan menawan. Oleh karena itu, akan sangat menguntungkan jika sagitarius tidak membiarkan kesempatan ini terlepas begitu saja.

Mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepadanya, membutuhkan langkah berani. Tetapi pada akhirnya, keberhasilan dapat mengubah hidup sagitarius selamanya.

Karir Sagitarius

Sagitarius berhasil mengatasi situasi yang menantang meskipun merasa tegang dan lelah secara mental dan fisik. Tampaknya, sagitarius telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini.

Semua kerja keras sagitarius akhirnya membuahkan hasil, dimana sagitarius mendapatkan peluang besar atau memenuhi tenggat waktu yang sulit. Sagitarius telah berhasil melewati masa-masa penuh stres dan ketegangan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, sagitarius harus mencari cara untuk berolahraga bersama keluarga. Semua orang akan merasa senang melakukannya bersama. Jika bersenang-senang saat berolahraga, maka kalian cenderung akan melakukannya lebih lama dan menikmatinya.

Keuangan Sagitarius

Berikan donasi dengan bijak, berdasarkan badan amal mana yang paling layak. Pada sisi lain, jika selama ini mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan pilihan tersebut.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn akan bertemu seseorang yang kehadirannya membawa kebahagiaan. Terkait karir, jangan khawatir dan lanjutkan pekerjaanmu sendiri saat pesaing terus memberi masalah.

Sementara itu, capricorn perlu memperkuat otot inti serta meningkatkan stamina untuk menjaga kebugaran tubuh. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Kemungkinan, capricorn akan bertemu seseorang yang kehadirannya membawa kegembiraan. Dia akan membuat capricorn ingin mengembangkan hubungan yang lebih dekat.

Ada indikasi kuat bahwa hal itu mungkin akan segera berkembang menjadi hubungan romantis. Namun, pertimbangkan semua pro dan kontra sebelum melanjutkannya.

Karir Capricorn

Lawan mungkin akan menyulitkan capricorn hari ini. Capricorn telah bekerja tanpa henti di tempat kerja, namun para pesaing terus memberi masalah. Capricorn tidak perlu khawatir dan cukup melanjutkan pekerjaan sendiri. Segera, capricorn akan segera mendapatkan imbalannya.

Kesehatan Capricorn

Fokuslah untuk menjadi lebih kuat dan bugar secara fisik. Capricorn perlu memperkuat otot inti serta meningkatkan stamina. Bangun rutinitas olahraga untuk meningkatkan kebugaran. Berhentilah mencari alasan dan kembalilah ke berolahraga.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.

Karma baik yang capricorn kumpulkan juga akan terbayar di masa depan dengan berbagai cara yang tak terduga. Namun, lakukan riset menyeluruh tentang kelayakan tujuan amal tersebut sebelum melakukannya.