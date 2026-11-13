Ramalan Zodiak Taurus 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak taurus mungkin mendapatkan peluang untuk menghasilkan uang tambahan melalui pekerjaan kreatif. Hal ini adalah keberuntungan yang taurus dapatkan pada tempat dan waktu yang tepat.

Cobalah semaksimal mungkin memanfaatkannya, karena saat ini taurus penuh dengan inspirasi. Jika kesulitan mengingat ide-ide, tuliskanlah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 13 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Jika merupakan orang tua, zodiak taurus akan menemukan seseorang yang cocok untuk anak. Terkait karir, tahan diri untuk sementara waktu jika ada beberapa orang yang tidak bisa menjaga ketenangan.

Sementara itu, berolahragalah agar kesehatanmu tidak semakin memburuk dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus

Jika merupakan orang tua yang sedang mencari calon pasangan untuk anak, taurus mungkin akhirnya berhasil. Sebagai orang tua, tentu saja taurus akan sulit dipuaskan. Tetapi pada akhirnya, taurus menemukan seseorang yang tampaknya cocok.

Karir Taurus

Perselisihan dengan rekan kerja di kantor mengindikasikan adanya masalah. Jika ada beberapa orang yang tidak bisa menjaga ketenangan, taurus harus menahan diri untuk sementara waktu. Tunjukkan kedewasaan agar dihormati.

Kesehatan Taurus

Tujuan hari ini adalah berolahraga setelah sudah terlalu lama tidak aktif. Kesehatan taurus akan memburuk dengan cara yang tidak dapat diprediksi jika tidak berolahraga. Pergilah ke gym setelah bekerja dan pastikan berkeringat.

Keuangan Taurus

Beramal dan mendonasikan sebagian penghasilan, akan memberi banyak berkah. Sebagaimana hal-hal baik datang kepada taurus dari suatu tempat, taurus juga harus meneruskannya. Lagipula, apa yang taurus berikan adalah apa yang akan diterima pada akhirnya.