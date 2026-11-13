Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries akan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari teman. Jangan takut untuk meminta bantuan, karena aries dapat mengandalkan mereka. Kepercayaan dan pengertian adalah fondasi hubungan, dan dukungan yang diberikan satu sama lain akan memperkuatnya.

Secepat menawarkan dukungan kepada orang-orang terkasih, mereka akan segera membalas budi. Kemungkinan, aries akan mendapatkan apresiasi dari rekan kerja, atasan, dan pemimpin di tempat kerja.

Zodiak taurus mungkin bangun dengan perasaan kurang enak badan, sehingga mudah marah dan tersinggung. Jadi, ini bukan hari yang baik untuk membuat keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan keuangan.

Taurus mungkin sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di bidang properti. Jadi, hal terbaik yang dapat taurus lakukan saat ini adalah mengabaikannya sampai waktu yang tepat tiba.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 13 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus memilih pasangan dengan sangat hati-hati dan tidak terbawa oleh ketertarikan sesaat. Terkait karir, aries harus memastikan semua pekerjaan selesai agar tidak rentan difitnah oleh pesaing.

Sementara itu, ingatlah bahwa olahraga adalah cara untuk menjaga kebugaran dan mempertahankan awet muda. Terkait keuangan, aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Cinta Aries

Pilihlah pasangan dengan sangat hati-hati dan jangan terbawa oleh ketertarikan sesaat. Jika memilih orang yang tepat untuk diri sendiri, maka berusahalah sebaik mungkin untuk memahami pasangan akan memperkuat ikatan yang dijalin. Berbagi momen bahagia bersama akan membawa kebahagiaan tanpa batas bagi kalian berdua.

Karir Aries

Aries sedang berjuang keras melawan beberapa pesaing, dan mereka mungkin sedang meningkatkan taktik melawan aries. Oleh karena itu, aries perlu memastikan semua pekerjaan selesai agar tidak rentan difitnah oleh siapa pun yang mungkin ingin mendiskreditkan aries. Aries harus memiliki performa yang baik hari ini dan tidak boleh cepat berpuas diri.

Kesehatan Aries

Saat ini, aries sebaiknya mempertimbangkan olahraga sebagai cara untuk menjaga kebugaran dan mempertahankan awet muda. Tidak hanya menikmati olahraganya, tetapi aries juga menikmati aspek sosial dari berolahraga bersama tim. Jika memilih olahraga individu, interaksi aries dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama akan sangat bermanfaat.

Keuangan Aries

Periode ini agak kurang menguntungkan secara finansial, karena aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman.

Orang atau organisasi yang memberikan pinjaman siap untuk menagihnya, dan aries harus membayarnya kembali secepatnya. Sebaiknya hadapi situasi ini secara langsung dan jangan mencoba lari dari tanggung jawab.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Jika merupakan orang tua, zodiak taurus akan menemukan seseorang yang cocok untuk anak. Terkait karir, tahan diri untuk sementara waktu jika ada beberapa orang yang tidak bisa menjaga ketenangan.

Sementara itu, berolahragalah agar kesehatanmu tidak semakin memburuk dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus

Jika merupakan orang tua yang sedang mencari calon pasangan untuk anak, taurus mungkin akhirnya berhasil. Sebagai orang tua, tentu saja taurus akan sulit dipuaskan. Tetapi pada akhirnya, taurus menemukan seseorang yang tampaknya cocok.

Karir Taurus

Perselisihan dengan rekan kerja di kantor mengindikasikan adanya masalah. Jika ada beberapa orang yang tidak bisa menjaga ketenangan, taurus harus menahan diri untuk sementara waktu. Tunjukkan kedewasaan agar dihormati.

Kesehatan Taurus

Tujuan hari ini adalah berolahraga setelah sudah terlalu lama tidak aktif. Kesehatan taurus akan memburuk dengan cara yang tidak dapat diprediksi jika tidak berolahraga. Pergilah ke gym setelah bekerja dan pastikan berkeringat.

Keuangan Taurus

Beramal dan mendonasikan sebagian penghasilan, akan memberi banyak berkah. Sebagaimana hal-hal baik datang kepada taurus dari suatu tempat, taurus juga harus meneruskannya. Lagipula, apa yang taurus berikan adalah apa yang akan diterima pada akhirnya.