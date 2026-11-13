Peruntungan Shio Besok Sabtu 14 November 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Tidak ada salahnya untuk shio Kelinci bersiap-siap.

Sedangkan besok mengingatkan shio Kuda untuk melambat.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Sabtu 14 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Anda berpikir Anda dapat menangani semua pekerjaan saat ini, tetapi kemungkinan besar tidak demikian.

Apakah memungkinkan untuk mempekerjakan orang lain untuk membantu Anda dengan beban kerja?

Jika tidak, hubungi teman atau anggota keluarga.

Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Tidak ada salahnya untuk bersiap-siap.

Orang lain mungkin akan mengolok-olok kebiasaanmu dalam mengatur sesuatu.

Namun lebih baik memiliki kendali daripada bertindak tanpa perencanaan.

Buat catatan, buat bagan, atau buat daftar tugas.

Kuda - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Besok mengingatkan Anda untuk melambat.

Meskipun Anda mungkin benci berdiam diri di dalam ruangan, istirahat itu baik untuk tubuh dan otak.

Malam nanti, nonton film atau nikmati mandi busa yang menyenangkan.

Babi - 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Besok membawa banyak keberuntungan bagi Anda.

Apa yang harus Anda lakukan dengan keberuntungan ini?

Cobalah untuk melipatgandakannya.

Macan - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Jika kesehatan belum menjadi prioritas utama, sudah saatnya kembali ke pola makan sehat atau mulai berolahraga.

Cari teman berolahraga agar tetap termotivasi.

Malam nanti, siapkan camilan sehat agar Anda tidak makan berlebihan.

Kambing - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Tidak semua dari kita bisa menjadi pemenang.

Jangan biarkan kekhawatiran Anda mengurangi pencapaian sendiri.