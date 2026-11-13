Peruntungan Shio Besok Sabtu 14 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Jika shio Anjing tidak mengambil risiko besar, Anda tidak akan bisa menang besar.

Sedangkan besok adalah kesempatan bagus untuk shio Naga bersinar sekaligus sedikit introspeksi diri.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Sabtu 14 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Evaluasilah kemajuan Anda.

Apakah sudah berada di tempat yang Anda harapkan?

Jika tidak, mungkin sudah saatnya beralih ke sesuatu yang berbeda.

Ubah arah jika Anda berada di jalan buntu.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Mungkin sudah saatnya Anda mulai menjalani hidup dengan meniru orang yang paling Anda kagumi.

Tidak punya mentor? Carilah satu!

Carilah seseorang yang dapat membantu melatih Anda dalam usaha pribadi dan profesional.

Anjing - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Jika Anda tidak mengambil risiko besar, Anda tidak akan bisa menang besar.

Pertimbangkan lompatan apa yang dapat Anda ambil dalam karier atau kehidupan cinta yang akan menghasilkan imbalan terbesar.

Anda tidak akan tahu seberapa bahagianya jika Anda tidak mengambil kesempatan.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Bersikaplah rendah hati.

Di tempat kerja, Anda tetap bisa menjadi pemimpin tanpa menimbulkan keributan atau menuntut perhatian.

Berkomunikasilah melalui email daripada mengadakan pertemuan tatap muka di kantor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Nikmati kesendirian. Besok adalah kesempatan bagus untuk bersinar sekaligus sedikit introspeksi diri.

Cobalah untuk menyendiri di tempat kerja atau berjalan-jalan sendirian saat makan siang.

Pikirkan tentang apa yang ingin Anda capai, baik di tempat kerja maupun di rumah.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Apakah sudah saatnya Anda mengambil pujian yang pantas didapatkan?

Biasanya Anda tidak asing dengan membual.

Namun akhir-akhir ini, Anda mungkin membiarkan orang lain mendapatkan pengakuan atas sesuatu yang telah Anda lakukan.