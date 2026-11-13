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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 13 November 2026 | 12.45 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)


JawaPos.com - Jika memiliki kerabat dan teman yang tinggal di luar negeri, hari ini zodiak Aquarius dapat berhubungan kembali dengan mereka.

Jagalah rumah tetap rapi, karena Aquarius tidak pernah tahu kapan akan kedatangan tamu. Aquarius harus siap saat seseorang akan mengunjungi rumah atau sebaliknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 13 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius memiliki kesempatan untuk mengajak seseorang yang spesial pergi berkencan. Terkait karir, berhati-hatilah karena pesaing sedang mencari kesempatan untuk menjatuhkanmu hari ini.

Sementara itu, Aquarius perlu berolahraga untuk mengembalikan pikiran serta tubuh ke jalur yang benar. Pada sisi keuangan, sebaiknya Aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Hari ini menjanjikan awal dari hubungan romantis. Aquarius memiliki kesempatan untuk mengajak seseorang yang spesial berkencan. 

Aquarius harus bersikap sopan dan berani untuk membuatnya terkesan. Jadilah diri sendiri dan jangan mencoba menipunya. Akan sangat baik jika kalian berdua tetap jujur ​​dan berpikiran terbuka sejak awal.

Karir Aquarius

Musuh ingin menjelek-jelekkan Aquarius, jadi berhati-hatilah dengan tindakanmu hari ini. Saingan sedang mencari kesempatan untuk menjatuhkanmu hari ini. Jangan khawatir, karena Aquarius akan mampu mengatasi situasi ini dengan diplomasi dan taktik yang bijaksana.

Kesehatan Aquarius

Hari ini, Aquarius perlu berolahraga dan mengembalikan pikiran serta tubuh ke jalur yang benar. Berusahalah untuk kembali membangun kesehatan dan kebugaran. Secara jangka panjang, Aquarius akan merasa lebih baik.


Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika Aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

13 november 2026ramalan zodiakzodiakAquarius

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