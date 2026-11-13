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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 13 November 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com -  Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasa bingung dan gelisah. Scorpio harus bersabar dan menjaga ketenangan. Jangan tegang akibat pertengkaran dengan teman dekat atau kekasih. 

Pada situasi seperti ini, Scorpio harus belajar mengelola emosi dan amarah. Jika yakin ada potensi perang dingin, para astrolog merekomendasikan untuk mengambil langkah pertama dan berupaya untuk terhubung.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Jumat, 13 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan memulai hubungan asmara dengan seseorang yang menarik perhatian. Terkait karir, jaga kestabilan emosi dan jangan terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain.

Sementara itu, lakukan rutinitas kesehatan di luar ruangan, seperti menghirup udara segar dan berolahraga. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Ada indikasi bahwa Scorpio akan memulai hubungan romantis dengan seseorang yang menarik perhatian. Namun, pastikan itu bukan sekadar ketertarikan sesaat atau Scorpio akan menghadapi kekecewaan. 

Jangan terbawa oleh emosi dan mulailah menabur benih hubungan yang berjangka panjang, penuh kasih, dan menyenangkan.

Karir Scorpio

Ada orang-orang yang mencoba menyesatkan Scorpio secara egois. Scorpio mungkin tidak dapat melihat niat mereka, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak beres. 

Cobalah untuk menjaga kestabilan emosi dan jangan terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain. Berbagai aspek kehidupan Scorpio akan berjalan sesuai harapan. Bersantailah dan lakukan sesuatu yang membuat bahagia.

Kesehatan Scorpio

Hari ini, lakukan rutinitas kesehatan di luar ruangan dengan menghirup udara segar serta berolahraga. Keinginan untuk berolahraga akan meningkat jika Scorpio melakukannya di luar ruangan atau bersama teman-teman. Interaksi sosial akan sangat bermanfaat bagi suasana hati, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan.

Keuangan Scorpio

Scorpio akan menghadapi pengeluaran besar dan melebihi anggaran untuk pemeliharaan properti, seperti rumah atau tanah. Namun, jangan ragu untuk membelanjakannya, karena uang yang Scorpio keluarkan sekarang akan kembali dengan cepat.

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

13 november 2026scorpioramalan zodiakzodiak

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