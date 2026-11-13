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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 13 November 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin mengalami peningkatan pengeluaran. Keinginan untuk menabung mungkin menjadi sulit. Namun, tema hari ini adalah kemandirian. 

Capricorn harus membuat keputusan penting, dan diri sendirilah yang harus menanggung konsekuensinya. Oleh karena itu, fokuslah pada kemampuan pengambilan keputusan dan percayai instingmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 13 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan bertemu seseorang yang kehadirannya membawa kebahagiaan. Terkait karir, jangan khawatir dan lanjutkan pekerjaanmu sendiri saat pesaing terus memberi masalah. 

Sementara itu, Capricorn perlu memperkuat otot inti serta meningkatkan stamina untuk menjaga kebugaran tubuh. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum Capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Kemungkinan, Capricorn akan bertemu seseorang yang kehadirannya membawa kegembiraan. Dia akan membuat Capricorn ingin mengembangkan hubungan yang lebih dekat. 

Ada indikasi kuat bahwa hal itu mungkin akan segera berkembang menjadi hubungan romantis. Namun, pertimbangkan semua pro dan kontra sebelum melanjutkannya.

Karir Capricorn

Lawan mungkin akan menyulitkan Capricorn hari ini. Capricorn telah bekerja tanpa henti di tempat kerja, namun para pesaing terus memberi masalah. Capricorn tidak perlu khawatir dan cukup melanjutkan pekerjaan sendiri. Segera, Capricorn akan segera mendapatkan imbalannya.

Kesehatan Capricorn

Fokuslah untuk menjadi lebih kuat dan bugar secara fisik. Capricorn perlu memperkuat otot inti serta meningkatkan stamina. Bangun rutinitas olahraga untuk meningkatkan kebugaran. Berhentilah mencari alasan dan kembalilah ke berolahraga.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian Capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik. 

Karma baik yang Capricorn kumpulkan juga akan terbayar di masa depan dengan berbagai cara yang tak terduga. Namun, lakukan riset menyeluruh tentang kelayakan tujuan amal tersebut sebelum melakukannya.

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

13 november 2026ramalan zodiakzodiakCapricorn

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