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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 13 November 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 13 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius sebaiknya menjauhi segala jenis perselisihan yang berkaitan dengan orang-orang yang berwenang. Jika bermaksud mendapatkan persetujuan mereka, Sagitarius tidak boleh membuat masalah dengan mereka. 

Sagitarius perlu sangat berhati-hati saat berurusan dengan birokrasi. Jika ada masalah penting yang tertunda, mereka akan membantu Sagitarius menyelesaikannya tanpa kekurangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 13 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang menarik dan menawan. Terkait karir, Sagitarius akan berhasil mengatasi situasi yang menantang di tempat kerja hari ini.

Sementara itu, carilah cara untuk berolahraga bersama keluarga agar terasa menyenangkan. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Cinta Sagitarius

Hari ini, Sagitarius berkesempatan bertemu dengan seseorang yang sangat menarik dan menawan. Oleh karena itu, akan sangat menguntungkan jika Sagitarius tidak membiarkan kesempatan ini terlepas begitu saja.

Mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepadanya, membutuhkan langkah berani. Tetapi pada akhirnya, keberhasilan dapat mengubah hidup Sagitarius selamanya.

Karir Sagitarius

Sagitarius berhasil mengatasi situasi yang menantang meskipun merasa tegang dan lelah secara mental dan fisik. Tampaknya, Sagitarius telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini.

Semua kerja keras Sagitarius akhirnya membuahkan hasil, dimana Sagitarius mendapatkan peluang besar atau memenuhi tenggat waktu yang sulit. Sagitarius telah berhasil melewati masa-masa penuh stres dan ketegangan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, Sagitarius harus mencari cara untuk berolahraga bersama keluarga. Semua orang akan merasa senang melakukannya bersama. Jika bersenang-senang saat berolahraga, maka kalian cenderung akan melakukannya lebih lama dan menikmatinya. 


Keuangan Sagitarius

Berikan donasi dengan bijak, berdasarkan badan amal mana yang paling layak. Pada sisi lain, jika selama ini mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan pilihan tersebut. 

Editor: Candra Mega Sari
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13 november 2026ramalan zodiaksagitariuszodiak

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