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Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 13 November 2026 | 01.41 WIB

3 Zodiak yang Utangnya Lunas Semua di November 2026, Rezeki Tak Terduga Datang Selamatkan Keadaan

Zodiak yang diramalkan utangnya lunas semua di November 2026 ketika rezeki tak terduga datang selamatkan keadaan. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan utangnya lunas semua di November 2026 ketika rezeki tak terduga datang selamatkan keadaan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Memiliki utang tentu tidak pernah mengenakan bagi siapa pun yang mengalaminya.

Ketenangan dalam hidup seperti jadi barang langka apalagi ketika tagihan atau angsuran perlu dibayarkan.

Meski begitu, di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang mendapatkan hoki hingga bisa menuntaskan semua persoalan ekonomi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan utangnya lunas semua di November 2026 ketika rezeki tak terduga datang selamatkan keadaan.  

1. Zodiak Capricorn

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn diramlakan bisa melunasi utang-utangnya dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, di bulan November 2026 ini mereka akan mendapatkan hoki berupa jalan rezeki baru yang bisa dimanfaatkan.

Memiliki berbagai jalan rezeki sekaligus tentu akan membuat mereka memiliki pemasukan yang cukup hingga bisa merampungkan semua utang.

Malahan bukan tidak mungkin kalau mereka jadi mapan jikalau tidak menyia-nyiakan peluang yang ada.

2. Zodiak Cancer

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak cancer bisa menyudahi semua masalah ekonominya di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, cicilan yang begitu banyak bisa mereka tuntaskan dalam waktu dekat berkat rezeki yang tak terduga

Di bulan november 2026 ini, mereka dimungkinkan mendapatkan rezeki nomplok berupa uang dalam jumlah besar.

Bisa jadi limpahan rezeki tersebut datang dari bonus di kantor lantaran belakang ini mereka selalu menorehkan hasil kinerja yang bagus.

3. Zodiak Scorpio

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak scorpio diramalkan bisa merasakan hidup tenang di pengujung tahun 2026 ini. 

Astrolog meyakini, hoki akan datang menyelamatkan keadaan melalui hadirnya rezeki yang tidak disangka.

Semua utang-utang yang selama ini sulit terselesaikan pun bisa dibereskan semuanya tanpa terkecuali.

Adapun keberkahan ini tidak terlepas dari kemauan dan konsistensi mereka dalam mengusahakan hidup yang dijalani bisa berjalan lebih baik.

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Editor: Novia Tri Astuti
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