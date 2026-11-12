5 Tips Liburan Nyaman bagi Introvert untuk Menikmati Waktu Bersantai Akhir Tahun

JawaPos.com – Menjelang akhir tahun, liburan menjadi salah satu momen yang dimanfaatkan banyak orang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman sekaligus melepaskan penat setelah menjalani rutinitas pekerjaan.

Berbagai kegiatan rekreasi dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik dan pikiran agar kembali bersemangat menghadapi aktivitas sehari-hari.

Namun, kesempatan berlibur tidak selalu memberikan kenyamanan bagi setiap orang, terutama mereka yang memiliki kepribadian introver dan cenderung kurang menyukai keramaian.

Bagi kelompok tersebut, menghabiskan waktu di tempat wisata yang ramai atau mengikuti perjalanan bersama banyak orang dapat menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan sejumlah strategi agar kegiatan liburan tetap menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan pribadi.

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Melansir dari laman Psychologi Today, berikut 5 hal yang disarankan bagi seorang introvert dalam melewati masa liburan.

1. Berani Untuk Berkata ‘Tidak’

Jika anda tawaran atau undangan untuk berlibur bersama, namun menurut anda itu merupakan hal yang melelahkan. Disarankan untuk anda berani berkata ‘Tidak’.

Jika anda memaksakan untuk datang maka itu tidak baik bagi tubuh dan mental anda. Karena anda akan merasa tertekan dan kehabisan energi saat melakukan liburan tersebut.

2. Menetapkan Batas Waktu

Buatlah rencana sebelum Anda pergi tentang berapa lama Anda akan tinggal. Bersikaplah bijaksana, bersikaplah sopan, tetapi sadarilah bahwa akan ada jalan keluar jika Anda mau.

Jadi disarankan untuk Anda selalu bersiap-siap akan hal yang tidak diinginkan. Karena introvert merupakan orang yang sangat pemikir, mudah tertekan dan tidak mudah untuk melupakan.

3. Mengutamakan Waktu Sendiri

Buat rutinitas aktivitas keseharian anda. Seperti dimulai saat bangun pagi agar Anda dapat memiliki waktu sendiri di rumah yang tenang atau jadwalkan waktu makan siang sendiri di tempat yang tenang.

Memiliki waktu yang tenang akan mendapatkan manfaat tersendiri bagi pikiran. Kesendirian bersifat memulihkan. Temukan momen yang bagus kapan pun Anda bisa selama liburan dan matikan telepon Anda.

Berhenti memikirkan pekerjaan saat liburan salah satu kiat penting yang membuat pikiran tetap sehat dan tenang sehingga dapat lebih menikmati liburan.

4. Mengejar Kegembiraan

Introvert terkadang tidak menyukai keramaian namun hal itu dapat dikesampingkan jika terdapat salah satu hal yang dapat membuat Anda gembira.

Seperti contoh saat seorang introvert sangat menyukai mendengarkan musik, disarankan bagi anda untuk menonton konser dengan jenis musik atau penyanyi kesukaan anda. Walaupun pertunjukan konser mesuk kedalam pertunjukan yang sangat ramai.

Tapi musik yang dibawakan dapat membuat anda senang dan gembira, hingga akhirnya keramaian tersebut menjadi kenyamanan tersendiri.

5. Menetapkan Prinsip

Saat Anda memutuskan untuk menghadiri acara yang meriah, berkomitmenlah untuk menikmatinya. Seperti contoh saat akan menghadiri acara kantor. Berjanji untuk berbicara dengan salah satu orang yang sudah lama Anda kenal.

Saat menghadiri acara kumpul keluarga, bersiap untuk merasakan rasa syukur atas apa pun yang muncul dalam acara yang sangat meriah hingga membuat lelah.

Mengetahui pengalaman seperti apa yang benar-benar ingin Anda miliki akan membantu Anda menciptakannya dan membuatnya lebih baik bagi orang-orang yang menghabiskan waktu bersama Anda.