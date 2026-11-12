Bak Dikelilingi Keberuntungan! 7 Weton Ini Diramalkan Mudah Meraih Kesuksesan dan Kekayaan

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan keberuntungan yang berbeda-beda. Ada yang harus melewati banyak rintangan sebelum mencapai kesuksesan, tetapi ada pula yang dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran saat seseorang dilahirkan. Melalui perhitungan Primbon Jawa, weton dipercaya menyimpan gambaran mengenai karakter, potensi diri, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Menariknya, sejumlah weton diyakini mempunyai peruntungan istimewa dalam urusan kekayaan. Pemiliknya dipercaya memiliki kecenderungan lebih mudah menemukan peluang, membangun hubungan yang menguntungkan, serta mengembangkan usaha hingga mencapai kehidupan yang mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai jalan cukup lapang untuk meraih kemakmuran dan kejayaan duniawi menurut penafsiran Primbon Jawa.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Sabtu Legi – Punya Insting Tajam dalam Menangkap Peluang Sabtu Legi dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan finansial. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki kepekaan dalam melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.

Kemampuan tersebut membuat mereka dianggap cocok menjalankan kegiatan usaha maupun pekerjaan yang membutuhkan kecermatan dalam mengambil keputusan.

Mereka juga dikenal mempunyai naluri bisnis yang cukup baik. Ketika menemukan peluang menjanjikan, pemilik weton Sabtu Legi cenderung berani mengambil langkah untuk mengembangkannya.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi karakter tersebut menjadi salah satu alasan Sabtu Legi sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh kemakmuran.

2. Rabu Kliwon – Cerdas dan Memiliki Pemikiran Visioner Rabu Kliwon dikenal sebagai weton yang dipercaya mempunyai perpaduan kecerdasan, ketenangan, dan kekuatan intuisi.

Pemilik weton ini digambarkan tidak mudah mengikuti kebiasaan orang lain. Mereka justru senang mencari pendekatan berbeda untuk menyelesaikan persoalan maupun mencapai tujuan hidup.

Cara berpikir yang kreatif membuat mereka dianggap memiliki potensi besar dalam bidang pekerjaan yang membutuhkan ide dan inovasi.

Dalam urusan finansial, keberuntungan Rabu Kliwon dipercaya dapat muncul melalui gagasan baru, pengembangan usaha, hingga kesempatan kerja yang memberikan hasil menjanjikan.

Ketekunan dalam mengembangkan kemampuan menjadi salah satu karakter yang dipercaya mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan lebih sejahtera.

3. Jumat Pon – Mudah Mendapatkan Dukungan dan Relasi Pemilik weton Jumat Pon dipercaya mempunyai kemampuan bersosialisasi yang cukup menonjol. Mereka dikenal mudah menjalin komunikasi dan membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya.

Sifat tersebut menjadi modal penting dalam membangun hubungan pertemanan maupun jaringan profesional.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, peluang rezeki Jumat Pon sering dikaitkan dengan hubungan baik yang mereka bangun bersama orang-orang di sekitarnya.

Bantuan, tawaran pekerjaan, hingga kesempatan kerja sama bisa menjadi jalan datangnya peningkatan ekonomi.

Tak hanya mengandalkan kemampuan pribadi, mereka juga dipercaya mampu memanfaatkan dukungan lingkungan untuk mencapai keberhasilan.

4. Selasa Wage – Memiliki Kecermatan dalam Mengambil Keputusan Selasa Wage digambarkan sebagai weton yang mempunyai pola pikir praktis dan kemampuan bekerja dengan cepat.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mampu memahami persoalan secara mendalam sebelum menentukan langkah yang perlu dilakukan.

Mereka juga cenderung menyukai segala sesuatu yang terencana sehingga tidak mudah mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan sesaat.

Dalam pekerjaan maupun bisnis, kecermatan tersebut dianggap membantu mereka menghindari berbagai kesalahan yang berpotensi merugikan.

Primbon Jawa menggambarkan Selasa Wage sebagai salah satu weton yang berpeluang mencapai kemapanan lebih awal apabila mampu mempertahankan kedisiplinan dan konsistensi.

5. Kamis Kliwon – Berkarisma dan Mudah Mendapat Kepercayaan Kamis Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang berwibawa serta mempunyai daya tarik tersendiri dalam lingkungan sosial.

Pemilik weton ini dipercaya mampu membangun kepercayaan melalui sikap dan cara berkomunikasi yang meyakinkan.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap memiliki peluang baik untuk menjalin kemitraan maupun mengembangkan pekerjaan yang melibatkan banyak orang.

Selain itu, keberanian menghadapi tantangan menjadi salah satu kelebihan yang dipercaya dapat membantu mereka mencapai kemajuan finansial.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Kamis Kliwon juga kerap dikaitkan dengan kekuatan spiritual yang menjadi simbol perlindungan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

6. Minggu Pahing – Kreativitas Menjadi Sumber Datangnya Rezeki Weton Minggu Pahing dipercaya mempunyai potensi besar dalam mengembangkan ide menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi kreatif, mudah menyesuaikan diri, dan mempunyai kemampuan melihat peluang dari berbagai keadaan.

Karakter tersebut membuat pemilik weton Minggu Pahing dianggap cocok menjalankan usaha yang membutuhkan inovasi dan kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Tidak selalu harus memulai dari sesuatu yang besar, gagasan sederhana pun dipercaya bisa berkembang menjadi sumber penghasilan apabila dikelola secara serius.

Primbon Jawa menggambarkan weton ini mempunyai peluang mencapai kejayaan duniawi melalui kreativitas, keberanian mencoba hal baru, serta kemampuan menjaga fokus.

7. Senin Pon – Memiliki Potensi Menuju Kehidupan yang Makmur Senin Pon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai perjalanan rezeki cukup menjanjikan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki karakter fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan keadaan.

Kemampuan beradaptasi tersebut dianggap menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan pekerjaan maupun mengembangkan kegiatan usaha.

Dalam urusan finansial, Senin Pon dipercaya cocok menekuni bidang perdagangan, properti, serta berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan dan hubungan sosial.

Mereka juga digambarkan mampu membangun kehidupan yang stabil melalui pengelolaan keuangan dan strategi yang tepat.