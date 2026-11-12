Tak Terduga Jadi Kaya! 4 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Rezeki Paling Besar

Ilustrasi weton yang mendapat uang kaget. (Magnific) JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton memiliki makna tersendiri yang sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang. Perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa dipercaya menyimpan nilai tertentu yang dapat digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan keuangan. Menariknya, ada beberapa weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa diyakini mempunyai peruntungan finansial cukup kuat. Bahkan, pemilik weton tertentu disebut berpeluang mendapatkan rezeki secara tiba-tiba, mulai dari keuntungan usaha hingga pemasukan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Keberuntungan tersebut dipercaya berkaitan dengan kombinasi neptu serta karakter yang dimiliki masing-masing weton. Meski begitu, usaha, ketekunan, dan kemampuan mengelola keuangan tetap menjadi bagian penting dalam mencapai kesejahteraan. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki besar dan uang kaget menurut Primbon Jawa. Berikut penjelasannya. 1. Minggu Wage – Rezeki Dipercaya Datang dari Berbagai Arah Minggu Wage menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan finansial. Berdasarkan perhitungan neptu Jawa, Minggu memiliki nilai lima, sedangkan pasaran Wage bernilai empat. Jika dijumlahkan, keduanya menghasilkan neptu sembilan. Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai semangat tinggi dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu. Mereka juga dipercaya memiliki potensi untuk mengembangkan usaha serta menemukan kesempatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Selain itu, Minggu Wage dikaitkan dengan naungan Wasesa Segara dan Dadi Kayu yang dalam tradisi primbon melambangkan keberuntungan, kelimpahan, serta kehidupan yang baik. Tidak mengherankan apabila weton ini sering disebut mempunyai peluang mendapatkan rezeki dari berbagai arah, termasuk pemasukan tambahan yang datang secara tidak terduga. Gambaran keberuntungan: Peluang usaha berkembang, penghasilan tambahan, dan datangnya rezeki di luar perkiraan. 2. Selasa Pon – Kegigihan Membuka Jalan Menuju Kemakmuran Pemilik weton Selasa Pon dikenal mempunyai karakter aktif, cekatan, dan bersemangat dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam perhitungan neptu, Selasa mempunyai nilai tiga, sementara Pon bernilai tujuh. Kombinasi tersebut menghasilkan jumlah neptu sepuluh. Menurut penafsiran Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi yang melambangkan kesuburan, pertumbuhan, dan keberlanjutan rezeki. Karakter pekerja keras yang dimiliki Selasa Pon dipercaya menjadi salah satu modal untuk memperoleh kehidupan finansial yang lebih baik. Meskipun terkadang cenderung terburu-buru ketika menentukan pilihan, mereka digambarkan memiliki kemampuan untuk bangkit dan mencari jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Keberuntungan yang dikaitkan dengan weton ini bisa berupa kesempatan pekerjaan, perkembangan bisnis, maupun pemasukan tambahan yang datang ketika sedang membutuhkan. Gambaran keberuntungan: Rezeki berkelanjutan, kesempatan memperoleh penghasilan baru, dan perkembangan usaha secara bertahap. 3. Rabu Pahing – Ketekunan Membawa Peluang Kekayaan Rabu Pahing termasuk weton dengan jumlah neptu cukup tinggi, yakni 16. Angka tersebut berasal dari nilai hari Rabu tujuh dan pasaran Pahing sembilan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang mempunyai pendirian kuat, tekun, serta tidak mudah menyerah menghadapi keadaan. Mereka biasanya lebih memilih menyelesaikan sesuatu dengan usaha sendiri daripada bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Rabu Pahing juga dikaitkan dengan naungan Gulus Banyu dan Tunggak Semi yang dalam penafsiran tradisional berhubungan dengan kelancaran serta pertumbuhan rezeki. Kombinasi tersebut membuat weton ini dipercaya memiliki peluang memperoleh keberuntungan finansial melalui berbagai jalan. Hasil kerja keras yang dilakukan secara konsisten diyakini dapat membuka kesempatan baru, termasuk keuntungan yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam perhitungan. Gambaran keberuntungan: Peningkatan pendapatan, keberhasilan dari usaha yang ditekuni, dan peluang mendapatkan pemasukan tak terduga. 4. Kamis Kliwon – Rezeki Mengalir Berkat Ketekunan dan Ketulusan Kamis Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai potensi keberuntungan besar dalam urusan keuangan. Perpaduan hari Kamis dengan nilai delapan dan pasaran Kliwon yang juga bernilai delapan menghasilkan jumlah neptu 16. Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan mempunyai karakter tekun, bijaksana, serta mampu mempertahankan komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai. Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain sehingga berpeluang mendapatkan dukungan dalam pekerjaan maupun usaha. Kamis Kliwon dikaitkan dengan naungan Ilmu Latifan, Tulus Banyu, dan Tunggak Semi yang melambangkan kebijaksanaan, ketulusan, serta pertumbuhan rezeki. Oleh sebab itu, keberuntungan finansial weton ini sering digambarkan datang melalui hasil kerja keras, hubungan sosial, dan kesempatan yang muncul secara tidak terduga. Bukan hanya pemasukan besar, kestabilan ekonomi dalam jangka panjang juga menjadi gambaran peruntungan yang melekat pada weton tersebut. Gambaran keberuntungan: Keuntungan dari pekerjaan dan usaha, peluang kerja sama, serta peningkatan kondisi finansial. Rezeki Besar Tetap Membutuhkan Usaha dan Kesungguhan Keempat weton tersebut dipercaya mempunyai gambaran peruntungan finansial yang baik berdasarkan penafsiran Primbon Jawa. Masing-masing memiliki karakter dan simbol keberuntungan berbeda, mulai dari Wasesa Segara, Dadi Kayu, hingga Tunggak Semi. Meski demikian, ramalan weton tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh uang dalam jumlah besar atau mengalami perubahan ekonomi secara tiba-tiba. Pada kenyataannya, keberhasilan finansial juga dipengaruhi oleh kerja keras, keterampilan, kesempatan, kedisiplinan, serta kemampuan mengatur pengeluaran. Karena itu, kepercayaan terhadap weton sebaiknya menjadi bagian dari pelestarian tradisi budaya, sementara usaha nyata tetap menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera.