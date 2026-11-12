Saatnya Hidup Lebih Makmur! 5 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki Besar

seseorang yang tuai kekayaan yang lebat./Freepik/vetkit JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengenali karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang. Perhitungan hari kelahiran dan pasaran Jawa tersebut juga sering dihubungkan dengan datangnya rezeki serta peluang mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Salah satu simbol kemakmuran yang dikenal dalam kebudayaan Jawa adalah Dewi Sri. Sosok ini lekat dengan kesuburan, hasil panen melimpah, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam tradisi agraris. Berdasarkan penafsiran Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memasuki masa keberuntungan. Fase tersebut digambarkan seperti musim panen ketika benih perjuangan mulai menghasilkan sesuatu yang berharga. Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan tetap membutuhkan usaha, ketekunan, kemampuan membaca kesempatan, serta pengelolaan keuangan yang baik. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memasuki periode panen rezeki dengan peluang peningkatan kesejahteraan. Berikut daftar dan gambaran peruntungannya. 1. Jumat Legi – Peluang Usaha dan Karier Terbuka Lebih Luas Jumat Legi termasuk weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemampuan membangun kehidupan yang lebih baik. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai karakter tekun, cerdas, serta cukup pandai melihat kesempatan di tengah berbagai situasi. Memasuki masa yang dipercaya membawa keberuntungan, mereka diprediksi memperoleh kesempatan baru dalam pekerjaan maupun dunia usaha. Hubungan pertemanan dan jaringan profesional juga berpotensi menjadi jalan datangnya peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bagi mereka yang sedang merintis bisnis, periode ini digambarkan sebagai waktu yang tepat untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pelanggan. Gambaran rezeki: Perkembangan bisnis, peningkatan karier, serta tambahan penghasilan dari kesempatan yang tidak terduga. 2. Rabu Pon – Hasil Kesabaran Mulai Terlihat Pemilik weton Rabu Pon dikenal dalam penafsiran primbon sebagai sosok yang memiliki pembawaan tenang dan kecenderungan berbuat baik kepada orang lain. Sikap tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan yang membantu mereka membangun hubungan sosial secara positif. Dalam gambaran peruntungan kali ini, Rabu Pon disebut berpeluang menikmati hasil dari berbagai usaha yang telah dilakukan selama ini. Bentuk keberuntungan yang mungkin datang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga kepercayaan dari lingkungan pekerjaan, kesempatan memperoleh jabatan lebih baik, hingga dukungan orang-orang terdekat. Kondisi finansial mereka juga digambarkan berpotensi semakin kuat apabila mampu mempertahankan kedisiplinan dan tidak mudah tergoda mengambil keputusan terburu-buru. Gambaran rezeki: Keuangan lebih stabil, peluang promosi pekerjaan, dan keuntungan melalui hubungan sosial yang baik. 3. Minggu Wage – Kesempatan Menuju Kemakmuran Semakin Terbuka Minggu Wage menjadi weton berikutnya yang dipercaya mempunyai potensi keberuntungan dalam urusan materi. Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan memiliki kepekaan cukup baik ketika menghadapi berbagai peluang. Kemampuan tersebut membuat mereka dianggap cocok menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan, bisnis, maupun pengembangan usaha mandiri. Pada periode yang disebut sebagai masa panen rezeki, Minggu Wage diprediksi berpeluang menemukan kesempatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Keberanian mencoba sesuatu yang baru juga bisa menjadi modal penting untuk memperoleh hasil lebih baik. Meski begitu, setiap peluang finansial tetap perlu diperhitungkan secara matang, terutama jika berkaitan dengan investasi atau penggunaan modal dalam jumlah besar. Gambaran rezeki: Potensi peningkatan pendapatan, peluang bisnis menjanjikan, dan kesempatan memperluas sumber penghasilan. 4. Selasa Kliwon – Perubahan Besar Berawal dari Langkah Sederhana Selasa Kliwon dikenal sebagai weton yang dalam kepercayaan Jawa memiliki karakter kuat dan kemampuan menghadapi berbagai perubahan kehidupan. Perjalanan pemilik weton ini terkadang digambarkan tidak selalu berjalan mulus. Namun, mereka dipercaya mempunyai semangat untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan. Memasuki periode keberuntungan, Selasa Kliwon diramalkan berpeluang mendapatkan perubahan positif yang cukup berarti. Kesempatan tersebut bisa muncul melalui pekerjaan baru, tanggung jawab yang lebih besar, maupun usaha yang sebelumnya belum menunjukkan perkembangan berarti. Hal menarik dari gambaran weton ini adalah keberhasilan tidak selalu berawal dari sesuatu yang besar. Kesempatan sederhana pun bisa menjadi jalan menuju perubahan apabila dimanfaatkan dengan tepat. Gambaran rezeki: Kesempatan pekerjaan baru, peningkatan penghasilan, dan perkembangan usaha yang sebelumnya berjalan lambat. 5. Kamis Pahing – Kemakmuran Berpeluang Datang Melalui Kerja Sama Kamis Pahing melengkapi daftar lima weton yang dipercaya memasuki masa keberuntungan menurut penafsiran Primbon Jawa. Pemilik weton ini digambarkan memiliki kemampuan membangun hubungan dengan orang lain serta menjaga komunikasi dalam berbagai lingkungan. Karakter tersebut dianggap menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha maupun memperoleh kesempatan finansial. Pada masa yang disebut sebagai periode panen rezeki, peluang kemakmuran Kamis Pahing diperkirakan lebih banyak berkaitan dengan kerja sama. Tawaran kemitraan, kolaborasi bisnis, hingga kesempatan mengembangkan proyek bersama dapat menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun, mereka tetap perlu berhati-hati dalam menentukan rekan kerja dan memahami setiap kesepakatan sebelum mengambil keputusan. Gambaran rezeki: Peluang keuntungan melalui kemitraan, kerja sama usaha, dan jaringan pertemanan profesional. Dewi Sri dan Makna Kemakmuran dalam Tradisi Jawa Kepercayaan mengenai Dewi Sri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jawa yang sejak dahulu dekat dengan budaya pertanian. Dewi Sri dikenal sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran, terutama berkaitan dengan keberhasilan panen serta ketersediaan pangan. Karena itu, istilah panen rezeki sering digunakan sebagai gambaran ketika seseorang mulai menikmati hasil dari perjuangan dan kerja kerasnya. Kelima weton di atas dipercaya mempunyai peluang memasuki fase kehidupan yang lebih baik menurut penafsiran Primbon Jawa. Namun, weton bukanlah penentu mutlak kekayaan seseorang. Kerja keras, kejujuran, keterampilan, kemampuan mengelola keuangan, dan keberanian memanfaatkan peluang tetap menjadi faktor penting dalam membangun kesejahteraan. Pada akhirnya, keberuntungan akan lebih bermakna ketika diiringi usaha nyata dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan.