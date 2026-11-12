Masa Sulit Segera Berlalu? 6 Weton Ini Dipercaya Bakal Menyambut Kehidupan Lebih Sejahtera

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya berbagai persoalan datang silih berganti, mulai dari masalah keuangan, pekerjaan, hingga urusan keluarga. Namun, setiap masa sulit diyakini memiliki kesempatan untuk berubah menjadi kehidupan yang lebih baik.

Dalam kebudayaan Jawa, salah satu cara tradisional untuk membaca karakter dan perjalanan kehidupan seseorang adalah melalui perhitungan weton. Perpaduan hari kelahiran dan pasaran ini dipercaya mempunyai kaitan dengan watak, keberuntungan, serta perjalanan rezeki.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton dianggap memiliki karakter kuat yang mendukung mereka untuk melewati berbagai cobaan kehidupan. Kesabaran, ketekunan, dan kemampuan mengambil keputusan menjadi sifat yang sering dikaitkan dengan peluang memperoleh kemakmuran.

Bahkan, sejumlah weton dipercaya akan mengalami perubahan keadaan setelah melewati masa penuh perjuangan. Kesulitan yang sebelumnya dirasakan konon akan berganti dengan terbukanya kesempatan baru dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang diramalkan berpeluang meninggalkan masa sulit dan menuju kehidupan lebih sejahtera menurut Primbon Jawa.

Berikut daftar keenam weton tersebut.

1. Senin Kliwon – Kesabaran yang Dipercaya Membuka Pintu Rezeki Senin Kliwon dikenal sebagai weton yang mempunyai karakter sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Pemilik weton ini sering digambarkan mampu menyimpan kegelisahan sendiri tanpa harus mengeluhkan setiap kesulitan yang dialami. Mereka lebih memilih berusaha mencari jalan keluar daripada terus meratapi keadaan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, keteguhan hati tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan yang membantu Senin Kliwon menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Setelah melewati proses panjang, mereka diyakini berpeluang menikmati hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan. Kesempatan dalam pekerjaan maupun perkembangan usaha disebut dapat membawa perubahan positif terhadap kondisi keuangan.

Tahun ini bahkan digambarkan sebagai periode kebangkitan bagi pemilik weton Senin Kliwon, terutama dalam hal kestabilan ekonomi.

2. Selasa Wage – Pantang Menyerah dan Berpeluang Meraih Kesuksesan Selasa Wage dipercaya mempunyai semangat juang yang tinggi. Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang gigih dan tidak gampang kehilangan motivasi ketika menghadapi kegagalan.

Mereka cenderung berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh serta tidak mudah tergoda mengambil jalan pintas.

Menurut kepercayaan primbon, karakter tersebut menjadi salah satu modal untuk membuka kesempatan memperoleh rezeki yang lebih baik.

Dalam bidang pekerjaan maupun bisnis, Selasa Wage dipercaya mempunyai peluang untuk mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan.

Perjalanan menuju kemakmuran mungkin tidak selalu berlangsung cepat. Namun, kegigihan dan kemauan untuk terus belajar diyakini dapat membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih mapan.

3. Sabtu Pon – Keberuntungan Datang dari Berbagai Arah Sabtu Pon termasuk weton yang dipercaya memiliki daya tarik positif dalam lingkungan sosial. Pemiliknya sering digambarkan berhati lembut, mudah menjalin hubungan, dan mempunyai semangat kuat dalam bekerja.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap mudah mendapatkan simpati serta kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam pandangan Primbon Jawa, keberuntungan Sabtu Pon tidak selalu berasal dari usaha pribadi. Ada pula peluang yang dipercaya muncul melalui bantuan, dukungan, maupun hubungan baik dengan orang lain.

Rezeki yang datang dari arah tidak terduga menjadi salah satu gambaran keberuntungan weton ini.

Karena itulah, Sabtu Pon kerap dijuluki sebagai weton yang disayang semesta. Setelah melewati berbagai kesulitan, mereka dipercaya mempunyai kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan berkecukupan.

4. Kamis Legi – Bijaksana Mengambil Keputusan, Rezeki Dipercaya Stabil Kamis Legi dikenal mempunyai pembawaan tenang dan kecenderungan berpikir matang sebelum mengambil keputusan.

Orang yang lahir pada weton ini sering dikaitkan dengan karakter bijaksana, bertanggung jawab, serta mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan ketika menghadapi persoalan.

Sifat tersebut dipercaya membuat Kamis Legi mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, terutama dalam lingkungan pekerjaan dan dunia usaha.

Dalam urusan finansial, weton ini digambarkan mempunyai peluang membangun kestabilan ekonomi secara bertahap.

Keberuntungan mereka tidak selalu berupa kekayaan yang datang secara tiba-tiba. Sebaliknya, kemakmuran dipercaya berkembang melalui tanggung jawab, keputusan yang tepat, serta kemampuan mempertahankan hasil kerja.

5. Sabtu Legi – Masa Panen Setelah Perjuangan Panjang Sabtu Legi menjadi salah satu weton yang dalam kepercayaan primbon sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kelimpahan rezeki.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki kemampuan untuk melihat kesempatan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Mereka juga dipercaya cukup cermat dalam mengatur keuangan sehingga tidak mudah menghamburkan hasil kerja.

Berbagai usaha yang dilakukan dengan tekun diyakini dapat memberikan hasil yang menggembirakan.

Menurut penafsiran tradisional, Sabtu Legi berpeluang memasuki masa yang lebih baik setelah melalui perjuangan panjang. Kesempatan bisnis, peningkatan penghasilan, hingga perkembangan karier menjadi gambaran keberuntungan yang sering dilekatkan pada weton ini.

Tahun ini bahkan disebut sebagai masa panen bagi Sabtu Legi, ketika usaha yang telah dirintis sebelumnya mulai memperlihatkan hasil.

6. Minggu Kliwon – Dipercaya Memiliki Peluang Menjadi Sosok Sukses Minggu Kliwon dikenal sebagai weton yang dipercaya mempunyai keseimbangan antara semangat bekerja dan kemampuan menjalin hubungan sosial.

Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai daya tarik alami, mudah bergaul, serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan.

Dalam pandangan Primbon Jawa, karakter tersebut dianggap mendukung perjalanan mereka untuk meraih keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan.

Tidak hanya berkaitan dengan materi, keberuntungan Minggu Kliwon juga sering dihubungkan dengan hubungan asmara, keharmonisan keluarga, dan kehidupan sosial yang baik.

Bahkan, weton ini kerap disebut memiliki potensi menjadi pemimpin atau sosok bos besar karena dianggap mempunyai kemampuan mengatur dan mengarahkan orang lain.