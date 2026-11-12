Punya Wibawa Seperti Bangsawan, 7 Weton Ini Disebut Mudah Meraih Kekayaan

seseorang yang lebih cocok menjadi pemimpin./Freepik/pressfoto JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran kerap menjadi bagian dari perhitungan tradisional untuk mengenali karakter, perjalanan rezeki, hingga kedudukan seseorang di lingkungan masyarakat. Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai pembawaan istimewa. Mereka sering dikaitkan dengan istilah berdarah ningrat, bukan selalu berarti berasal dari keluarga bangsawan, melainkan memiliki karisma, kewibawaan, dan karakter yang dihormati orang lain. Dalam primbon Jawa, istilah tibo sugih juga dikenal sebagai gambaran keberuntungan yang berkaitan dengan kemakmuran dan kelimpahan materi. Pemilik weton tertentu dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan kehidupan berkecukupan melalui karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Meski begitu, kekayaan tidak semata-mata ditentukan oleh hari kelahiran. Kerja keras, keterampilan, kejujuran, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan tetap menjadi faktor penting dalam membangun kesejahteraan. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki derajat tinggi, aura bangsawan, dan kecenderungan tibo sugih menurut penafsiran Primbon Jawa. Berikut tujuh weton yang dimaksud. 1. Jumat Kliwon – Memiliki Karisma dan Jiwa Kepemimpinan Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kewibawaan serta kekuatan karakter. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai pembawaan tegas, pemikiran strategis, dan kemampuan memimpin yang cukup menonjol. Dalam kepercayaan primbon, Jumat Kliwon dipercaya memiliki daya tarik yang membuat orang lain mudah menaruh kepercayaan kepadanya. Karakter tersebut dianggap menjadi modal penting ketika membangun hubungan profesional maupun menjalankan usaha. Mereka juga digambarkan mampu menjalin koneksi dengan berbagai kalangan. Dalam urusan finansial, keberuntungan Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan bidang bisnis, manajemen, dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mengambil keputusan. Kombinasi ketegasan dan pandangan jauh ke depan dipercaya dapat membantu pemilik weton ini membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih mapan. 2. Rabu Kliwon – Berwibawa dengan Pembawaan yang Menenangkan Berbeda dengan Jumat Kliwon yang identik dengan ketegasan, Rabu Kliwon lebih sering digambarkan memiliki karisma yang lembut dan menenangkan. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mampu membuat orang lain merasa nyaman melalui sikap dan tutur katanya. Mereka juga dianggap mempunyai kepekaan sosial yang baik sehingga mudah membangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Dalam penafsiran primbon Jawa, karakter tersebut sering dikaitkan dengan istilah ningrat halus, yakni kewibawaan yang terpancar tanpa harus menunjukkan kekuasaan secara berlebihan. Dari sisi pekerjaan, Rabu Kliwon dipercaya cocok menempati posisi yang membutuhkan tanggung jawab dan kemampuan mengelola hubungan antarmanusia. Peluang rezekinya juga sering dihubungkan dengan jaringan pertemanan, dukungan orang lain, serta kesempatan yang datang melalui hubungan sosial. 3. Sabtu Pahing – Tekun Berjuang untuk Meraih Kemakmuran Sabtu Pahing dikenal sebagai weton yang dipercaya mempunyai semangat kuat dalam mengejar keberhasilan. Pemilik weton ini sering digambarkan ambisius, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung mempunyai tujuan hidup yang jelas dan bersedia melewati berbagai proses untuk mencapainya. Dalam urusan ekonomi, Sabtu Pahing kerap dikaitkan dengan keberhasilan membangun usaha secara mandiri. Ketekunan dan kemampuannya menghadapi tantangan dipercaya menjadi modal untuk mengembangkan bisnis. Menurut penafsiran tradisional, perkembangan finansial weton ini digambarkan semakin terasa ketika memasuki usia dewasa, terutama sekitar 30 hingga 45 tahun. Prinsip hidup yang sering dilekatkan pada Sabtu Pahing adalah tidak mudah menyerah saat mengalami kegagalan dan tetap rendah hati ketika berhasil. 4. Jumat Legi – Memiliki Naluri Bisnis yang Tajam Jumat Legi termasuk weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam bidang perdagangan. Pemiliknya digambarkan mempunyai kemampuan membaca peluang dan kecakapan mengelola keuangan. Mereka juga dianggap mudah menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Karakter tersebut membuat Jumat Legi dipercaya cocok menjalankan usaha sendiri maupun mengembangkan bisnis yang sudah berjalan. Salah satu keunggulannya terletak pada kemampuan melihat kesempatan sebelum orang lain menyadarinya. Mereka juga cenderung mempunyai strategi dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Dalam kepercayaan primbon Jawa, rezeki Jumat Legi sering dikaitkan dengan usaha mandiri dan kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi. Tak heran jika weton ini kerap mendapat julukan sebagai sosok yang memiliki naluri pedagang ulung. 5. Selasa Pon – Dipercaya Memiliki Keberuntungan yang Berkelanjutan Selasa Pon merupakan weton yang dalam penafsiran primbon sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan kemampuan mempertahankan hasil yang telah diperoleh. Pemiliknya digambarkan mempunyai karakter yang cukup konsisten dalam mengelola kehidupan, termasuk urusan keuangan. Keberuntungan Selasa Pon dipercaya tidak hanya datang melalui satu kesempatan besar. Sebaliknya, rezeki mereka sering digambarkan muncul secara bertahap dan berulang melalui berbagai sumber. Dalam urusan finansial, weton ini dianggap cocok membangun aset jangka panjang karena memiliki kecenderungan untuk menjaga dan mengembangkan sesuatu yang sudah dimiliki. Kemampuan mengelola hasil kerja dengan bijaksana menjadi salah satu karakter yang membuat Selasa Pon dikaitkan dengan kehidupan berkecukupan. 6. Kamis Wage – Cerdas Membaca Peluang dan Mengembangkan Ide Kamis Wage dipercaya mempunyai kecerdasan dalam memahami situasi dan menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan mempunyai pemikiran kreatif, teliti, serta kemampuan mengamati hal-hal kecil yang terkadang luput dari perhatian orang lain. Dalam bidang pekerjaan, karakter tersebut dipercaya mendukung mereka yang menekuni profesi kreatif, teknis, maupun bidang yang membutuhkan kemampuan memecahkan masalah. Kamis Wage juga dianggap mampu menemukan kesempatan dari kondisi yang terlihat sederhana. Keberuntungan finansialnya sering dikaitkan dengan inovasi dan keberanian mencoba pendekatan baru. Mereka tidak selalu membutuhkan modal besar untuk memulai sesuatu karena ide dan keterampilan dipercaya menjadi salah satu kekuatan utamanya. 7. Minggu Pon – Dipercaya Membawa Keberkahan bagi Keluarga Minggu Pon menjadi weton terakhir yang dipercaya memiliki hubungan erat dengan keberuntungan dan kesejahteraan keluarga. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Kehadirannya dipercaya dapat memberikan suasana harmonis dan membuka berbagai kesempatan baik bagi orang-orang terdekat. Dalam penafsiran primbon, rezeki Minggu Pon tidak selalu dikaitkan dengan kekayaan pribadi. Ada pula gambaran keberuntungan yang datang melalui keluarga, pasangan, maupun hubungan antargenerasi. Mereka juga dipercaya berpeluang memperoleh peninggalan berupa nilai kehidupan, dukungan keluarga, hingga materi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Meski perjalanan finansialnya digambarkan mengalami pasang surut, weton ini dipercaya mempunyai kesempatan untuk kembali bangkit dan mempertahankan kehidupan yang berkecukupan. Mengapa Disebut Memiliki Darah Ningrat? Dalam kepercayaan Primbon Jawa, istilah darah ningrat tidak selalu merujuk pada seseorang yang mempunyai garis keturunan bangsawan. Sebutan tersebut juga digunakan untuk menggambarkan karakter yang memiliki kewibawaan, kehormatan, dan kemampuan membawa diri di tengah masyarakat. Ada beberapa sifat yang sering dikaitkan dengan gambaran tersebut, di antaranya: Karisma alami: Memiliki pembawaan yang membuat orang lain menghormati dan menghargainya.

Memiliki pembawaan yang membuat orang lain menghormati dan menghargainya. Jiwa kepemimpinan: Mampu mengarahkan orang lain serta mengambil keputusan dengan pertimbangan matang.

Mampu mengarahkan orang lain serta mengambil keputusan dengan pertimbangan matang. Kecakapan mengelola kehidupan: Pandai memanfaatkan kesempatan dan menjaga kestabilan ekonomi. Karakter-karakter tersebut dipercaya dapat membantu seseorang memperoleh kedudukan sosial yang baik serta kehidupan yang lebih sejahtera. Tibo Sugih, Takdir atau Hasil Perjuangan? Istilah tibo sugih dalam tradisi primbon sering dikaitkan dengan gambaran seseorang yang mendapatkan kemakmuran atau kelimpahan rezeki. Namun, weton bukanlah penentu mutlak nasib maupun kekayaan seseorang. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, pendidikan, keterampilan, kejujuran, dan kemampuan mengambil keputusan. Weton bisa dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang menarik untuk dipelajari. Sementara itu, membangun kehidupan yang makmur tetap membutuhkan tindakan nyata dan konsistensi dalam menjalani setiap proses. Ibarat sebuah kapal yang memiliki layar untuk menangkap angin, manusia tetap menjadi nakhoda yang menentukan arah perjalanan hidupnya.