Punya Aura Penglaris Sejak Lahir, 7 Weton Ini Dipercaya Mudah Meraih Kemakmuran

weton yang punya energi alami hingga kaya dan sejahtera bisa jadi lebih mudah./Freepik/ freepik JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang. Beberapa kombinasi hari dan pasaran bahkan dipercaya mempunyai energi positif yang mendukung kelancaran usaha serta kehidupan ekonomi. Menurut kepercayaan primbon Jawa, ada weton yang dianggap memiliki daya tarik alami sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karakter seperti ramah, pandai berkomunikasi, dan mampu memahami kebutuhan orang lain diyakini menjadi salah satu keunggulan pemilik weton tersebut. Keistimewaan ini kerap dihubungkan dengan istilah aura penglaris, terutama bagi mereka yang menjalankan usaha perdagangan. Kehadiran pemilik weton tertentu dipercaya mampu menciptakan suasana nyaman sehingga pelanggan merasa senang untuk kembali berbelanja. Meski demikian, keberhasilan dalam mencari rezeki tentu tetap membutuhkan kerja keras, strategi, dan pengelolaan keuangan yang baik. Dalam penafsiran tradisional, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai energi alami untuk mendukung kemakmuran. Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, berikut tujuh weton yang disebut memiliki aura penglaris dan dipercaya lebih mudah membuka peluang menuju kehidupan sejahtera. 1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki daya tarik kuat dalam lingkungan sosial maupun dunia usaha. Berdasarkan perhitungan primbon Jawa, Jumat mempunyai nilai neptu 6, sedangkan Kliwon bernilai 8. Jika dijumlahkan, total neptunya mencapai 14. Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai pembawaan tenang, tutur kata yang baik, serta kemampuan membuat orang lain merasa nyaman. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting ketika membangun hubungan dengan pelanggan. Dalam dunia perdagangan, Jumat Kliwon dianggap mempunyai kemampuan komunikasi yang mampu menumbuhkan kepercayaan. Mereka cenderung mengutamakan hubungan baik daripada sekadar mengejar keuntungan sesaat. Perpaduan karakter tersebut membuat weton ini kerap dikaitkan dengan kemudahan memperoleh pelanggan dan membangun usaha yang berkembang secara bertahap. 2. Rabu Pon Rabu Pon termasuk weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam menjalin hubungan sosial. Orang yang lahir pada kombinasi ini umumnya digambarkan sederhana, tetapi memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik. Neptu Rabu Pon berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 4. Dengan demikian, jumlah keseluruhannya adalah 11. Dalam kepercayaan primbon Jawa, pemilik weton ini dinilai pandai menempatkan diri ketika berada di lingkungan baru. Mereka juga dianggap mampu membaca situasi sehingga tidak mudah salah dalam memilih perkataan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan Rabu Pon sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam bidang perdagangan dan pelayanan. Sikap jujur, ramah, serta tidak suka mengambil jalan pintas dipercaya menjadi daya tarik tersendiri. Pelanggan pun merasa lebih nyaman ketika bertransaksi dengan mereka. 3. Sabtu Legi Sabtu Legi dikenal mempunyai karakter yang berwibawa sekaligus mudah menjalin kedekatan dengan orang lain. Dalam hitungan weton, Sabtu memiliki neptu 9 dan Legi bernilai 5. Kombinasi keduanya menghasilkan jumlah neptu 14. Meskipun memiliki angka neptu yang sama dengan Jumat Kliwon, Sabtu Legi mempunyai gambaran karakter yang berbeda. Weton ini lebih sering dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan, ketegasan, dan kemampuan mengarahkan orang lain. Karakter tersebut dipercaya cocok bagi mereka yang ingin membangun bisnis sendiri, membuka toko, maupun mengelola usaha kuliner. Daya tarik pemilik Sabtu Legi konon terlihat melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Mereka dianggap mampu memperlakukan pelanggan dengan baik sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan. 4. Senin Wage Senin Wage merupakan weton dengan jumlah neptu relatif kecil, yakni 8. Angka tersebut berasal dari hari Senin yang bernilai 4 dan pasaran Wage yang juga memiliki nilai 4. Meski demikian, dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini tetap dipercaya mempunyai keistimewaan tersendiri. Pemilik Senin Wage sering digambarkan sebagai pribadi yang rendah hati, murah senyum, dan tidak suka bersikap berlebihan. Kesederhanaan tersebut justru dianggap menjadi kekuatan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Ketika menjalankan usaha, mereka dipercaya mampu menarik perhatian pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan ketulusan dalam berkomunikasi. Aura penglaris Senin Wage tidak digambarkan melalui penampilan mencolok, melainkan melalui sikap yang membuat orang lain merasa dihargai. Karena itulah, weton ini sering dikaitkan dengan rezeki yang datang secara bertahap melalui hubungan baik dan kepercayaan pelanggan. 5. Kamis Pahing Kamis Pahing termasuk kombinasi weton dengan jumlah neptu tinggi, yaitu 17. Nilai tersebut diperoleh dari hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Pahing sebesar 9. Dalam tradisi primbon Jawa, angka neptu tersebut kerap dikaitkan dengan karakter kuat, kepercayaan diri, serta kemampuan bersosialisasi. Pemilik Kamis Pahing dipercaya mempunyai daya tarik alami yang membuat kehadirannya mudah diperhatikan. Mereka juga digambarkan mampu memengaruhi orang lain melalui komunikasi yang baik dan sikap yang meyakinkan. Dalam urusan bisnis, keunggulan tersebut dianggap membantu mereka menghadapi berbagai karakter pelanggan. Selain itu, Kamis Pahing dipercaya memiliki kepekaan dalam membaca situasi. Mereka dinilai cukup pandai menentukan waktu yang tepat untuk menawarkan sesuatu, mengambil keputusan, maupun membangun kerja sama. Kombinasi kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri inilah yang membuat weton tersebut sering disebut memiliki aura penglaris. 6. Selasa Pon Selasa Pon merupakan weton dengan jumlah neptu 10, yang berasal dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Pon bernilai 7. Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan mempunyai kepribadian ceria, mudah bergaul, dan tidak kesulitan membangun komunikasi dengan orang baru. Karakter supel tersebut dipercaya menjadi keunggulan ketika mereka bekerja di bidang perdagangan, pelayanan, maupun usaha yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemilik Selasa Pon juga dianggap mudah menciptakan suasana akrab sehingga pelanggan tidak merasa canggung ketika berinteraksi. Dalam kepercayaan tradisional, kemampuan menjalin hubungan baik menjadi salah satu sumber keberuntungan mereka. Tidak hanya mengandalkan promosi, usaha yang dikelola pemilik weton ini dipercaya berpotensi berkembang melalui rekomendasi pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 7. Minggu Kliwon Minggu Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai energi positif dalam urusan usaha dan perdagangan. Jumlah neptunya adalah 13, hasil perpaduan hari Minggu yang bernilai 5 dan pasaran Kliwon sebesar 8. Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai perpaduan karakter yang menarik, yakni pandai bergaul sekaligus memiliki naluri bisnis yang cukup kuat. Mereka dipercaya mampu memahami kebutuhan orang lain melalui pengamatan dan komunikasi yang baik. Kemampuan tersebut dianggap membantu ketika menentukan produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam menjalankan usaha, Minggu Kliwon juga dikaitkan dengan ketulusan dan kemampuan menjaga hubungan jangka panjang. Tidak mengherankan jika weton ini dipercaya mempunyai peluang membangun usaha yang ramai melalui pelayanan memuaskan dan kepercayaan konsumen.