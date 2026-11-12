6 Weton yang Dipercaya Memiliki Jiwa Bangsawan, Hidup Penuh Wibawa dan Kemakmuran

weton berjiwa agung yang hidupnya dikelilingi harta, tahta, dan wibawa./Freepik/ katemangostar JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah weton yang dipercaya memiliki jiwa agung dan pembawaan penuh wibawa. Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat, beberapa kombinasi hari dan pasaran Jawa diyakini mempunyai karakter istimewa. Pemilik weton tersebut konon memiliki kharisma alami, kemampuan membangun hubungan sosial, serta peluang untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan. Istilah jiwa agung dalam konteks primbon Jawa sering dihubungkan dengan pribadi yang mempunyai kehormatan, kebijaksanaan, dan kemampuan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Sifat-sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu bekal untuk meraih kedudukan dan kemakmuran. Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang disebut memiliki jiwa agung dan dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam urusan harta, tahta, serta wibawa. Berikut uraian selengkapnya. 1. Jumat Legi Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai pesona dan kharisma kuat. Orang yang lahir pada kombinasi ini digambarkan memiliki pembawaan santun, tutur kata lembut, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Dalam perhitungan primbon Jawa, Jumat memiliki nilai neptu 6, sedangkan Legi bernilai 5. Jika dijumlahkan, total neptunya adalah 11. Angka tersebut dalam kepercayaan tertentu dikaitkan dengan energi positif, daya tarik, dan kekuatan karakter. Pemilik weton Jumat Legi juga digambarkan pandai membangun komunikasi sehingga mudah memperoleh kepercayaan orang lain. Kemampuan menjalin relasi menjadi salah satu kelebihan yang dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam bidang pekerjaan, usaha, maupun kerja sama. Mereka juga dikenal memiliki selera hidup yang cukup tinggi dan menyukai sesuatu yang berkualitas. Dengan karakter sosial yang baik, Jumat Legi sering digambarkan mempunyai peluang untuk berkembang dalam lingkungan yang lebih luas. 2. Rabu Pahing Berbeda dengan Jumat Legi, orang yang lahir pada Rabu Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan tidak terlalu suka mencari perhatian. Sikapnya yang cenderung sederhana terkadang membuat orang lain tidak langsung menyadari potensi besar yang dimilikinya. Namun, di balik pembawaan tersebut, mereka dipercaya mempunyai pemikiran tajam dan kemampuan membaca situasi. Rabu mempunyai neptu 7, sedangkan Pahing bernilai 9. Dengan demikian, jumlah neptu weton ini mencapai 16. Dalam penafsiran primbon Jawa, angka tersebut kerap dikaitkan dengan kekuatan karakter dan kemampuan berpikir mendalam. Salah satu keunggulan Rabu Pahing adalah kecermatannya dalam melihat peluang. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan sehingga tidak mudah terbawa keadaan. Selain itu, pemilik weton ini digambarkan selektif dalam memilih pergaulan, tetapi mempunyai kesetiaan tinggi kepada orang-orang yang dianggap penting. Kemampuan tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun kehidupan yang stabil dan berkecukupan. 3. Senin Pon Senin Pon termasuk weton yang dipercaya mempunyai daya tarik alami. Orang yang lahir pada hari dan pasaran ini sering digambarkan memiliki pembawaan teduh, tetapi tetap mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka juga dikenal mempunyai kepekaan sosial yang baik. Kemampuan memahami perasaan dan karakter orang lain membuat pemilik weton Senin Pon sering dianggap cocok menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat. Berdasarkan perhitungan neptu, Senin mempunyai nilai 4 dan Pon bernilai 7. Total neptu yang diperoleh adalah 11. Angka tersebut dalam sejumlah penafsiran tradisi Jawa dikaitkan dengan kecukupan dan kemampuan menjaga keseimbangan hidup. Senin Pon juga dipercaya mempunyai keberuntungan dalam membangun hubungan sosial. Sikapnya yang mudah bergaul dan tidak suka memperbesar masalah membuat mereka berpeluang mendapatkan kepercayaan dari berbagai kalangan. Dalam urusan rezeki, keberuntungan weton ini kerap dikaitkan dengan kesempatan yang datang melalui keluarga, hubungan pertemanan, maupun peluang yang sebelumnya tidak terduga. 4. Kamis Wage Kamis Wage dikenal sebagai weton yang dalam sejumlah kepercayaan Jawa memiliki karakter tenang, santun, dan penuh pertimbangan. Orang yang lahir pada kombinasi ini umumnya digambarkan tidak gemar memamerkan kelebihan. Mereka lebih memilih menunjukkan kemampuan melalui tindakan daripada sekadar perkataan. Kamis mempunyai neptu 8, sementara Wage bernilai 4. Jika digabungkan, jumlah neptunya adalah 12. Dalam penafsiran primbon, angka tersebut sering dihubungkan dengan keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan kehidupan batin. Pemilik weton Kamis Wage dipercaya mempunyai kemampuan mengendalikan diri serta mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan pilihan. Karakter tersebut membuat mereka dinilai mampu mengelola urusan pekerjaan maupun keuangan secara lebih terarah. Selain itu, mereka dikenal memiliki tutur kata yang baik dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru. Kombinasi sikap bijaksana, kesederhanaan, dan kedisiplinan inilah yang membuat Kamis Wage sering digambarkan sebagai pribadi yang berwibawa dan dihormati lingkungan sekitarnya. 5. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon menjadi salah satu weton yang kerap dikaitkan dengan kharisma dan kekuatan karakter dalam kepercayaan primbon Jawa. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai pembawaan kuat serta daya tarik yang membuat kehadirannya mudah diperhatikan. Mereka juga sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi dan kemampuan memengaruhi orang lain. Dalam hitungan neptu, Sabtu memiliki nilai 9 dan Kliwon bernilai 8. Total neptunya mencapai 17. Angka tersebut termasuk kombinasi neptu yang tinggi dan dalam sejumlah penafsiran tradisional dikaitkan dengan karakter kuat serta keteguhan batin. Pemilik weton Sabtu Kliwon juga dipercaya mempunyai kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal tersebut membuat mereka dianggap cocok menempati posisi yang membutuhkan tanggung jawab, kepemimpinan, serta kemampuan mengambil keputusan. Di sisi lain, mereka digambarkan menyukai kualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya soal penampilan, tetapi juga lingkungan pergaulan dan kenyamanan hidup. Karisma serta ketegasan yang dimiliki membuat Sabtu Kliwon kerap diasosiasikan dengan sosok yang dihormati dan disegani.