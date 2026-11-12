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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 12 November 2026 | 10.45 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ramalan zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com Kemungkinan besar, perubahan suasana hati akan menyebabkan kesulitan dalam fokus zodiak Pisces hari ini. Inilah saatnya Pisces mengatur diri agar dapat melakukan sesuatu dengan baik. 

Tak dapat dipungkiri bahwa Pisces adalah simbol emosional zodiak. Tetapi, Pisces tidak boleh membiarkannya mengendalikan diri sendiri. Semuanya akan berjalan baik jika Pisces percaya pada diri sendiri hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 12 November 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces bisa meminta saran dari teman dekat jika masih ragu tentang seseorang. Terkait karir, Pisces sedang berada di puncak performa dan tidak ada yang bisa menolak pesona Pisces.

Sementara itu, singkirkan rasa murung dan lesu, serta keluarlah untuk berjalan-jalan. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Cinta Pisces

Mungkin, akan ada seseorang yang memasuki hidup Pisces. Meskipun sedikit ragu pada awalnya, tetapi Pisces akan melihat potensi hubungan dengannya setelah saling mengenal. Jangan ragu untuk meminta saran dari teman dekat jika masih ragu tentangnya.

Karir Pisces

Jika memiliki bisnis, Pisces akan mampu melampaui semua kolega dan pesaing. Pisces sedang berada di puncak performa dan tidak ada yang bisa menolak pesona dan taktik cerdas Pisces. 

Semua proyek yang Pisces  kerjakan berjalan sangat baik dan menghasilkan keuntungan besar. Manfaatkan waktu ini untuk benar-benar membuat atasan terkesan dan posisikan diri sebagai yang terdepan untuk mendapatkan promosi.

Kesehatan Pisces

Hari ini, Pisces merasa sedikit lesu. Singkirkan rasa murung dan keluarlah untuk berjalan-jalan. Mendapatkan udara segar dan berolahraga akan membuat Pisces merasa kembali. Olahraga juga akan membantu mengatasi masalah kelebihan berat badan yang selama ini Pisces hadapi.

Keuangan Pisces

Pastikan keputusan keuanganmu dibuat bersama dengan mitra bisnis. Jangan takut untuk meminta saran dan masukan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim. Hal ini tidak akan mengurangi kekuatan atau kebijaksanaanmu.

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

12 november 2026piscesramalan zodiakzodiak

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