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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 12 November 2026 | 10.30 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik/User10320847) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik/User10320847)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius akan mendapatkan manfaat paling besar dari energi kosmik yang menguntungkan. 

Menurut horoskop harian, hari ini adalah pembawa keberuntungan bagi semua orang di keluarga Aquarius, jadi manfaatkan kesempatan unik ini untuk membantu orang lain. Aquarius mungkin akan menerima banyak pujian atas upaya yang mengagumkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 12 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius bisa saja menumbuhkan perasaan terhadap seseorang yang ditemui melalui pekerjaan. Terkait karir, manajemen sedang mendorong Aquarius untuk meningkatkan produktivitas serta penjualan.

Sementara itu, memfokuskan diri pada kebiasaan makan sehat membuat Aquarius semakin sehat. Pada sisi keuangan, sebaiknya Aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Perasaan Aquarius tumbuh terhadap seseorang yang ditemui melalui pekerjaan. Tampaknya, perasaan romantis ini juga dirasakan olehnya.

Jadi, Aquarius memiliki kesempatan untuk melihat apa yang mungkin berkembang dari hubungan ini. Ungkapkan ketertarikanmu dan Aquarius mungkin mendapatkan respons yang sangat mengejutkan dan menarik.

Karir Aquarius

Tempat kerja Aquarius mungkin dipenuhi suasana persaingan antar staf. Manajemen mungkin mendorong Aquarius untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan. 

Persaingan sehat bukanlah hal yang buruk, tetapi jangan melewati batas dan mencoba menyabotase rekan kerja. Aquarius mampu menaklukkan pesaing dan menegakkan supremasi.

Kesehatan Aquarius

Aquarius merasa sehat setelah belakangan ini cukup fokus pada kebiasaan makan sehat. Namun, jangan lupa berolahraga dan menerapkan pola makan yang seimbang untuk mencapai tujuan berat badan ideal. Hindari kecenderungan untuk bermalas-malasan.

Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika Aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

12 november 2026piscesramalan zodiakAquarius

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