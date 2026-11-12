Ramalan Zodiak Capricorn 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, z odiak Capricorn akan mampu mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menyia-nyiakan keterampilanmu pada hal kecil.

Cobalah mengerjakan sesuatu yang baru dan inovatif. Namun, jangan mengabaikan kesehatan karena tanggung jawab pekerjaan. Jika memiliki kesehatan yang baik, Capricorn dapat memberikan hasil yang baik.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 12 November 2026.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, gunakan taktik dan hindari emosi untuk memenangkan hati lawan.



Sementara itu, cobalah mengencangkan tubuh dan fokuslah melakukan program latihan untuk otot. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum Capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Kemungkinan, Capricorn akan memberikan hati kepada seseorang yang istimewa. Ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya kepadanya dan cari tahu apakah perasaan itu berbalas. Jika dia tidak membalas perasaanmu, ini akan memperjelas semuanya dan menyelamatkan Capricorn dari rasa sakit.

Karir Capricorn

Hari ini, Capricorn perlu menggunakan taktik untuk memenangkan hati lawan. Hindari emosi agar situasi tetap terkendali. Tidak ada yang lebih ampuh daripada diplomasi, taktik, dan pesona untuk mengubah pikiran lawan.



Capricorn dapat mengatasi situasi sulit dengan kata-kata manis dan kepribadian yang karismatik. Capricorn akan mampu memenangkan hati lawan yang berencana untuk menjatuhkan.

Kesehatan Capricorn

Hari ini Capricorn akan merasa baik-baik saja setelah beberapa waktu merasa kurang sehat. Gunakan hari ini untuk mengencangkan tubuh dan fokus pada program latihan untuk otot. Namun, berhati-hatilah agar tidak membebani otot dan pastikan melakukan peregangan sebelum dan sesudah berolahraga.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian Capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.