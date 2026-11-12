Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Libra berada dalam suasana hati yang ceria dan antusias hari ini. Tidak ada yang mustahil, karena setiap kesulitan memiliki solusi. Jika memilih untuk membicarakan kekhawatiran dengan seseorang yang spesial, Libra mungkin akan bahagia.



Libra hanya ingin merasa hidup dan istimewa. Jika mempertahankan pola pikir ini dan tidak terlalu khawatir, Libra akan mampu membuat kemajuan yang signifikan dalam hidup.



Zodiak Scorpio termotivasi melakukan pekerjaan untuk memenuhi keinginan. Scorpio mungkin merasa kewalahan hari ini karena memiliki fokus pada banyak tugas yang berbeda.



Semua aktivitas hari ini akan bermanfaat, jadi seimbangkan komitmenmu. Meskipun pikiran teralihkan ke aktivitas di rumah, Scorpio harus tetap fokus pada tugas. Menemukan keseimbangan yang sehat sangat penting untuk produktivitas dan kejernihan mentalmu.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Kamis, 12 November 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra memiliki peluang untuk bertemu dan menikmati waktu yang menyenangkan bersama seseorang. Terkait karir, jangan khawatir karena musuh tidak mampu menyakiti Libra saat ini.



Sementara itu, Libra sebaiknya melakukan latihan yang menyegarkan hingga berkeringat. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Hari ini, Libra akan memiliki peluang untuk bertemu dan menikmati waktu yang menyenangkan dan penuh canda tawa bersama seseorang. Manfaatkan kencan ini sebagai kesempatan untuk memecah rutinitas kehidupan. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menjalin hubungan baru.



Karir Libra

Musuh tidak akan mampu menyakiti Libra saat ini, sekeras apa pun mereka mencoba nya. Libra tidak perlu khawatir karena saat ini akan terlindungi dari pengaruh berbahaya. Tetaplah fokus pada pekerjaan dan jangan biarkan masalah ini mengganggu keseimbangan atau suasana hatimu.



Kesehatan Libra

Hari ini, Libra sebaiknya melakukan latihan yang menyegarkan. Dorong diri sendiri lebih keras dari biasanya agar benar-benar berkeringat.

Fokuslah pada latihan kardio dan rasakan betapa lebih berenerginya tubuhmu setelahnya. Libra mungkin merasa lelah sementara, tetapi akan menyadari betapa banyak peningkatan yang dihasilkannya bagi kesehatan.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.



Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio akan bertemu kembali dengan teman lama atau mantan pasangan. Terkait karir, Scorpio mampu melawan rekan kerja yang mencoba menjatuhkan, berkat kemauan dan tekad yang kuat.



Sementara itu, cobalah mengurangi kecemasan agar kesehatanmu tetap dalam kondisi yang baik. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.



Cinta Scorpio

Hari ini mungkin membawa beberapa kejutan, dimana Scorpio akan bertemu dengan teman lama atau mantan pasangan. Peristiwa tak terduga ini membuat Scorpio lengah sekaligus bahagia. Jangan ragu untuk menemuinya, karena dia mungkin kembali ke dengan suatu alasan.



Karir Scorpio

Rekan kerja mencoba menjatuhkan Scorpio, tetapi pada akhirnya Scorpio akan berhasil berkat kemauan dan tekad yang kuat. Scorpio perlu waspada terhadap orang lain yang mungkin bersekongkol. Tindakan negatif yang ditujukan kepada Scorpio mungkin tampak kecil dan tidak signifikan.



Tetapi jika menggabungkannya, Scorpio akan melihat gambaran lingkungan kerja yang tidak sehat. Jangan ragu untuk berbicara dengan atasan tentang apa yang Scorpio lihat dan berupayalah untuk memperbaiki situasi tersebut.



Kesehatan Scorpio

Kekhawatiran berlebihan tentang kesehatan bisa sama berbahayanya dengan sakit yang sebenarnya. Kurangi kecemasan agar kesehatanmu tetap baik. Lakukan yoga, berjalan-jalan, atau jogging, karena hal itu akan sangat bermanfaat. Waspadai sakit karena pikiran.

Keuangan Scorpio