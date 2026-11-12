Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Aquarius akan mendapatkan manfaat paling besar dari energi kosmik yang menguntungkan dari transit ini.

Menurut horoskop harian, hari ini adalah pembawa keberuntungan bagi semua orang di keluarga Aquarius, jadi manfaatkan kesempatan unik ini untuk membantu orang lain. Aquarius mungkin akan menerima banyak pujian atas upaya yang mengagumkan.



Kemungkinan besar, perubahan suasana hati akan menyebabkan kesulitan dalam fokus zodiak Pisces hari ini. Inilah saatnya Pisces mengatur diri agar dapat melakukan sesuatu dengan baik.



Tak dapat dipungkiri bahwa Pisces adalah simbol emosional zodiak. Tetapi, Pisces tidak boleh membiarkannya mengendalikan diri sendiri. Semuanya akan berjalan baik jika Pisces percaya pada diri sendiri hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 12 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius bisa saja menumbuhkan perasaan terhadap seseorang yang ditemui melalui pekerjaan. Terkait karir, manajemen sedang mendorong Aquarius untuk meningkatkan produktivitas serta penjualan.



Sementara itu, memfokuskan diri pada kebiasaan makan sehat membuat Aquarius semakin sehat. Pada sisi keuangan, sebaiknya Aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Perasaan Aquarius tumbuh terhadap seseorang yang ditemui melalui pekerjaan. Tampaknya, perasaan romantis ini juga dirasakan olehnya.

Jadi, Aquarius memiliki kesempatan untuk melihat apa yang mungkin berkembang dari hubungan ini. Ungkapkan ketertarikanmu dan Aquarius mungkin mendapatkan respons yang sangat mengejutkan dan menarik.



Karir Aquarius

Tempat kerja Aquarius mungkin dipenuhi suasana persaingan antar staf. Manajemen mungkin mendorong Aquarius untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan.



Persaingan sehat bukanlah hal yang buruk, tetapi jangan melewati batas dan mencoba menyabotase rekan kerja. Aquarius mampu menaklukkan pesaing dan menegakkan supremasi.



Kesehatan Aquarius

Aquarius merasa sehat setelah belakangan ini cukup fokus pada kebiasaan makan sehat. Namun, jangan lupa berolahraga dan menerapkan pola makan yang seimbang untuk mencapai tujuan berat badan ideal. Hindari kecenderungan untuk bermalas-malasan.

Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika Aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.



Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces bisa meminta saran dari teman dekat jika masih ragu tentang seseorang. Terkait karir, Pisces sedang berada di puncak performa dan tidak ada yang bisa menolak pesona Pisces.



Sementara itu, singkirkan rasa murung dan lesu, serta keluarlah untuk berjalan-jalan. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.



Cinta Pisces

Mungkin, akan ada seseorang yang memasuki hidup Pisces. Meskipun sedikit ragu pada awalnya, tetapi Pisces akan melihat potensi hubungan dengannya setelah saling mengenal. Jangan ragu untuk meminta saran dari teman dekat jika masih ragu tentangnya.



Karir Pisces

Jika memiliki bisnis, Pisces akan mampu melampaui semua kolega dan pesaing. Pisces sedang berada di puncak performa dan tidak ada yang bisa menolak pesona dan taktik cerdas Pisces.

Semua proyek yang Pisces kerjakan berjalan sangat baik dan menghasilkan keuntungan besar. Manfaatkan waktu ini untuk benar-benar membuat atasan terkesan dan posisikan diri sebagai yang terdepan untuk mendapatkan promosi.



Kesehatan Pisces

Hari ini, Pisces merasa sedikit lesu. Singkirkan rasa murung dan keluarlah untuk berjalan-jalan. Mendapatkan udara segar dan berolahraga akan membuat Pisces merasa kembali. Olahraga juga akan membantu mengatasi masalah kelebihan berat badan yang selama ini Pisces hadapi.



Keuangan Pisces