Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 12 November 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari zodiak Sagitarius mungkin dimulai dengan frustrasi, tetapi akan diakhiri dengan kepuasan yang luar biasa. Kesabaran dan ketekunan Sagitarius akan berdampak besar pada orang-orang di sekitar.



Selain itu, tantangan serta rintangan akan lenyap. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi kesuksesan diharapkan akan segera datang. Alih-alih tidak sabar, bersikaplah lebih positif dalam melakukan tindakan.



Zodiak Capricorn akan mampu mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menyia-nyiakan keterampilanmu pada hal kecil.

Cobalah mengerjakan sesuatu yang baru dan inovatif. Namun, jangan mengabaikan kesehatan karena tanggung jawab pekerjaan. Jika memiliki kesehatan yang baik, Capricorn dapat memberikan hasil yang baik.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 12 November 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius mungkin akan bertemu seseorang yang menarik pada sebuah perayaan keluarga. Terkait karir, cobalah menetralisir kekuatan pesaing lewat kerja keras dan komunikasi yang jelas.



Sementara itu, tingkatkan kesejahteraan diri dengan melakukan jalan pagi dan berolahraga setiap hari. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Cinta Sagitarius

Jika masih lajang, Sagitarius mungkin akan bertemu seseorang yang menarik di sebuah perayaan keluarga. Dia adalah seseorang yang belum pernah Sagitarius lihat sebelumnya. Cobalah tampil sebaik mungkin dan beranikan diri untuk menghampiri dan menyapanya.



Karir Sagitarius

Sagitarius mampu menetralisir kekuatan pesaing melalui kerja keras dan komunikasi yang jelas. Begitu rival menyadari keseriusan Sagitarius, mereka akan menyerah. Jika memiliki niat terbaik dan etos kerja yang kuat, maka rival tidak akan mampu menggoyahkan Sagitarius secara signifikan.



Kesehatan Sagitarius

Lakukan jalan pagi dan berolahraga setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan. Manfaatkan kondisimu yang sehat dengan sepenuhnya menhendalikan kebugaran tubuh. Jika mampu menerapkan gaya hidup sehat, kesehatan Sagitarius akan semakin meningkat.



Keuangan Sagitarius

Berikan donasi dengan bijak, berdasarkan badan amal mana yang paling layak. Pada sisi lain, jika selama ini mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan pilihan tersebut.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, gunakan taktik dan hindari emosi untuk memenangkan hati lawan.



Sementara itu, cobalah mengencangkan tubuh dan fokuslah melakukan program latihan untuk otot. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum Capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Kemungkinan, Capricorn akan memberikan hati kepada seseorang yang istimewa. Ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya kepadanya dan cari tahu apakah perasaan itu berbalas. Jika dia tidak membalas perasaanmu, ini akan memperjelas semuanya dan menyelamatkan Capricorn dari rasa sakit.

Karir Capricorn

Hari ini, Capricorn perlu menggunakan taktik untuk memenangkan hati lawan. Hindari emosi agar situasi tetap terkendali. Tidak ada yang lebih ampuh daripada diplomasi, taktik, dan pesona untuk mengubah pikiran lawan.



Capricorn dapat mengatasi situasi sulit dengan kata-kata manis dan kepribadian yang karismatik. Capricorn akan mampu memenangkan hati lawan yang berencana untuk menjatuhkan.

Kesehatan Capricorn

Hari ini Capricorn akan merasa baik-baik saja setelah beberapa waktu merasa kurang sehat. Gunakan hari ini untuk mengencangkan tubuh dan fokus pada program latihan untuk otot. Namun, berhati-hatilah agar tidak membebani otot dan pastikan melakukan peregangan sebelum dan sesudah berolahraga.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian Capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.