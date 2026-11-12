Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pastikan untuk tidak terlibat dalam pertengkaran dengan orang-orang terkasih, zodiak Gemini. Gemini mungkin terpancing untuk bereaksi dalam beberapa situasi, jadi disinilah Gemini harus mengendalikan amarah.

Pastikan sikap keras kepalamu tidak menyebabkan kehilangan kontak dengan orang-orang terkasih. Gemini juga dapat menggunakan meditasi untuk menenangkan pikiran yang bergejolak.



Zodiak Cancer mungkin merasa kelelahan secara emosional. Menurut horoskop harian, ini adalah hasil dari beban kerja yang menumpuk sehingga menguras energi Cancer selama seminggu terakhir.



Untuk menghindari ledakan amarah, lakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosi. Tetaplah tenang demi kedamaian batinmu. Provokasi dapat mengikis tekad, tetapi berpikir dengan pendekatan yang masuk akal akan membantumu untuk tetap tenang.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 12 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak Gemini perlu mencari lebih banyak cara untuk bertemu pasangan yang tepat. Terkait karir, tetaplah tenang dan jangan sampai menyinggung perasaan atasan serta kolegamu.



Sementara itu, penting untuk melawan kecenderungan bermalas-malasan dan mulai berolahraga. Terkait keuangan, Gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.



Cinta Gemini

Jika masih lajang, Gemini mungkin ingin mencari lebih banyak cara untuk bertemu pasangan yang tepat. Saat mencoba mencari melalui media sosial, berhati-hatilah dengan detail yang Gemini berikan tentang diri sendiri. Jaga informasi pribadi dan detail kontak dengan cermat, dan dekatilah dengan hati-hati.



Karir Gemini

Hari ini, Gemini dipenuhi keraguan mengenai rencana selanjutnya. Tetaplah tenang dan cobalah untuk tidak menyinggung perasaan atasan dan kolega.

Setiap orang pasti pernah mengalami hari buruk, tetapi kuncinya adalah bagaimana menghadapinya. Memenangkan argumen tidak sebanding dengan hubungan baik yang hilang.



Kesehatan Gemini

Hari ini, Gemini mungkin merasa sedikit lesu. Ini adalah fase sementara, tetapi tetap penting untuk melawan kecenderungan bermalas-malasan di rumah.



Pastikan untuk keluar untuk berjalan cepat. Menjadikan ini sebagai rutinitas harian adalah pilihan terbaik. Yakinkan diri bahwa yang Gemini butuhkan adalah berolahraga.

Keuangan Gemini

Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman pada bank, Gemini mungkin menerima kabar baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk disetujui, kesabaran Gemini akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, gunakan dana ini dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya tidak akan hilang begitu saja.



Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak Cancer akan bertemu seseorang yang tidak akan diragukan untuk dikenalkan kepada orang tua. Terkait karir, upaya yang Cancer lakukan akan membawa lebih dekat dalam meraih tujuan.



Sementara itu, tetaplah berpegang pada diet dan rutinitas olahraga yang akan memberikan manfaat. Terkait keuangan, bersiaplah karena Cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.



Cinta Cancer

Cancer akan bertemu seseorang yang tidak akan diragukan untuk dikenalkan kepada orang tua. Orang tua akan sangat senang dengan pilihan Cancer.



Pasangan Cancer adalah seseorang yang menghormati dan memberikan rasa hormat sepenuhnya kepada anggota keluarga. Cancer dapat melanjutkan hubungan ini dan mempersiapkan untuk pernikahan di masa depan.



Karir Cancer

Jika berharap untuk memulai beberapa proyek baru, rekan kerja mungkin akan sedikit menentang. Cobalah untuk berdiskusi dengan mereka.



Jelaskan alasanmu ingin memulai proyek tersebut agar mereka mengubah pikirannya. Upaya yang Cancer lakukan hari ini akan membawa lebih dekat menuju tujuan.

Kesehatan Cancer

Secara umum, kesehatan Cancer akan baik hari ini. Tetapi, Cancer perlu berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Tetaplah berpegang pada diet dan rutinitas olahraga, karena akan memberikan manfaat.



Jika berat badan terus meningkat, maka tasi masalah tersebut dan ubah situasinya. Meskipun perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi memulainya hari ini akan memberikan hasil.



Keuangan Cancer