Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Aries harus fokus pada kesehatan dan berusaha membatasi sumber stres dalam hidup. Aries mungkin memiliki beberapa masalah terkait pekerjaan hari ini.



Musuh juga akan bersekongkol dan merencanakan sesuatu, jadi jangan meremehkan mereka dan tetaplah selangkah lebih maju. Aries akan mampu mengatasi ini karena kemampuan komunikasi yang baik. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara kehidupan pribadi dan profesional.



Kemungkinan, hari zodiak Taurus tidak akan dimulai sesuai rencana. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa kesulitan yang belum terselesaikan di tempat kerja atau kurangnya kerja sama dari rekan kerja.



Pada sisi lain, Taurus adalah orang yang sabar dan gigih. Kegigihan Taurus pasti akan berdampak positif pada hal-hal dan orang-orang di sekitar. Segala sesuatunya mulai berjalan sesuai keinginan, dan hari Taurus akan berakhir dengan puas dan gembira.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 12 November 2026.



Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena zodiak Aries kemungkinan akan bertemu seseorang melalui media sosial hari ini. Terkait karir, tetaplah tegar dan waspada saat rekan kerja mungkin membuat Aries kesulitan.



Sementara itu, Aries harus mengejar kekurangan tidur dan mengistirahatkan mental serta fisik. Terkait keuangan, Aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.



Cinta Aries

Jika lajang, Aries kemungkinan akan bertemu seseorang melalui media sosial hari ini. Tetapi, berhati-hatilah dengan siapa Aries berbicara. Peluang bertemu seseorang yang baru tidak sebanding dengan risiko keselamatan.



Karir Aries

Rekan kerja mungkin membuat Aries kesulitan, namun tetaplah tegar dan juga waspada. Rekan kerja tengah bersaing untuk mendapatkan proyek besar yang Aries harapkan.



Cara terbaik untuk mengatasinya adalah tetap fokus dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Atasan pasti akan memperhatikan dan mempengaruhi keadaan agar menguntungkan Aries.

Kesehatan Aries

Cobalah beristirahat dan bersantai hari ini. Bukan berarti Aries harus bermalas-malasan dan lesu, tetapi ini adalah waktu untuk fokus mengejar kekurangan tidur dan mengistirahatkan mental serta fisik. Waktu ini akan bermanfaat bagi pikiran, tubuh, dan suasana hati aries.



Keuangan Aries

Periode ini agak kurang menguntungkan secara finansial, karena Aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman.



Orang atau organisasi yang memberikan pinjaman siap untuk menagihnya, dan Aries harus membayarnya kembali secepatnya. Sebaiknya hadapi situasi ini secara langsung dan jangan mencoba lari dari tanggung jawab.



Taurus (20 April – 20 Mei)

Seseorang akan menyalakan percikan asmara di dalam diri zodiak Taurus yang telah lama terpendam. Terkait karir, dukungan dari rekan-rekan kerja akan mencegah terjadinya krisis di tempat kerja.



Sementara itu, luangkan waktu untuk diri sendiri, memejamkan mata, serta fokus pada pernapasan. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.



Cinta Taurus

Taurus mungkin sering berasumsi tidak akan dapat menemukan pasangan. Hari ini, Taurus mungkin akan terkejut ketika seseorang yang menarik datang.

Jangan langsung berasumsi bahwa dia adalah orang yang tepat, tetapi setidaknya dia akan menyalakan kembali percikan asmara du dalam diri Taurus yang telah lama terkubur.

Karir Taurus

Dukungan tepat waktu dari rekan-rekan kerja, akan mencegah krisis di tempat kerja. Akan sangat menguntungkan jika Taurus menjaga semangat tim ini agar dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Gunakan tekad dan kemampuan pengambilan keputusan untuk menghadapi situasi yang tidak biasa dan menantang. Taurus mungkin perlu membuat beberapa keputusan mendesak dan cepat untuk menjaga momentum tetap menguntungkan.

Kesehatan Taurus

Hari ini, Taurus merasa kurang termotivasi di banyak hal dan ingin beristirahat serta menikmati ketenangan. Setidaknya, luangkan sedikit waktu untuk diri sendiri, memejamkan mata, dan fokus pada pernapasan.

Melakukan hal ini menenangkan pikiran dan membantu Taurus untuk fokus. Cobalah untuk tetap berada dalam keadaan pikiran yang tenang hari ini.



Keuangan Taurus