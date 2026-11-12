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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 12 November 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Hambatan yang zodiak Aries temui dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tiba-tiba lenyap dan terdapat jalan untuk mewujudkan impian. Hal ini bisa meliputi kesehatan fisik, rencana perjalanan dan pendidikan di masa depan, serta ekspresi diri. 

Aries mungkin juga merasa sangat bersemangat saat ini, jadi cobalah menghabiskan malam yang romantis ini bersama orang yang spesial. Aries merasa hebat, jadi tampilkan penampilan terbaikmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 12 November 2026.


Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena zodiak Aries kemungkinan akan bertemu seseorang melalui media sosial hari ini. Terkait karir, tetaplah tegar dan waspada saat rekan kerja mungkin membuat Aries kesulitan.

Sementara itu, Aries harus mengejar kekurangan tidur dan mengistirahatkan mental serta fisik. Terkait keuangan, Aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Cinta Aries

Jika lajang, Aries kemungkinan akan bertemu seseorang melalui media sosial hari ini. Tetapi, berhati-hatilah dengan siapa Aries berbicara. Peluang bertemu seseorang yang baru tidak sebanding dengan risiko keselamatan. 

Karir Aries

Rekan kerja mungkin membuat Aries kesulitan, namun tetaplah tegar dan juga waspada. Rekan kerja tengah bersaing untuk mendapatkan proyek besar yang Aries harapkan. 

Cara terbaik untuk mengatasinya adalah tetap fokus dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Atasan pasti akan memperhatikan dan mempengaruhi keadaan agar menguntungkan Aries.

Kesehatan Aries

Cobalah beristirahat dan bersantai hari ini. Bukan berarti Aries harus bermalas-malasan dan lesu, tetapi ini adalah waktu untuk fokus mengejar kekurangan tidur dan mengistirahatkan mental serta fisik. Waktu ini akan bermanfaat bagi pikiran, tubuh, dan suasana hati Aries.

Keuangan Aries

Periode ini agak kurang menguntungkan secara finansial, karena Aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman. 

Orang atau organisasi yang memberikan pinjaman siap untuk menagihnya, dan Aries harus membayarnya kembali secepatnya. Sebaiknya hadapi situasi ini secara langsung dan jangan mencoba lari dari tanggung jawab.

Editor: Candra Mega Sari
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12 november 2026ramalan zodiakarieszodiak

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