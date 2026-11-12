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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 12 November 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Apa pun tujuan yang selama ini zodiak Gemini coba capai, mungkin akhirnya menjadi kenyataan. Menyelesaikan semuanya mungkin melibatkan perjalanan dan bertemu dengan orang lain.

Tetapi, Gemini kemungkinan akan tetap merasa gembira. Orang-orang yang berpengaruh bisa saja sangat membantu. Sehingga, segala sesuatunya seharusnya berjalan dengan sangat baik saat ini. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 12 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak Gemini perlu mencari lebih banyak cara untuk bertemu pasangan yang tepat. Terkait karir, tetaplah tenang dan jangan sampai menyinggung perasaan atasan serta kolegamu.

Sementara itu, penting untuk melawan kecenderungan bermalas-malasan dan mulai berolahraga. Terkait keuangan, Gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Jika masih lajang, Gemini mungkin ingin mencari lebih banyak cara untuk bertemu pasangan yang tepat. Saat mencoba mencari melalui media sosial, berhati-hatilah dengan detail yang Gemini berikan tentang diri sendiri. Jaga informasi pribadi dan detail kontak dengan cermat, dan dekatilah dengan hati-hati.

Karir Gemini

Hari ini, Gemini dipenuhi keraguan mengenai rencana selanjutnya. Tetaplah tenang dan cobalah untuk tidak menyinggung perasaan atasan dan kolega. 

Setiap orang pasti pernah mengalami hari buruk, tetapi kuncinya adalah bagaimana menghadapinya. Memenangkan argumen tidak sebanding dengan hubungan baik yang hilang. 

Kesehatan Gemini

Hari ini, Gemini mungkin merasa sedikit lesu. Ini adalah fase sementara, tetapi tetap penting untuk melawan kecenderungan bermalas-malasan di rumah. 

Pastikan untuk keluar untuk berjalan cepat. Menjadikan ini sebagai rutinitas harian adalah pilihan terbaik. Yakinkan diri bahwa yang Gemini butuhkan adalah berolahraga.

Keuangan Gemini

Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman pada bank, Gemini mungkin menerima kabar baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk disetujui, kesabaran Gemini akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, gunakan dana ini dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya tidak akan hilang begitu saja. 

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

12 november 2026ramalan zodiakzodiakgemini

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