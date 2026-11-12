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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 12 November 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 12 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Banyak aktivitas mungkin terjadi di rumah hari ini, zodiak Taurus. Mungkin, Taurus akan kedatangan tamu atau melakukan beberapa pekerjaan rumah. Intuisi Taurus sangat kuat, sehingga bisa menangkap pikiran dan perasaan orang lain.

Namun, Taurus mungkin akan paling selaras dengan keluarga. Berhati-hatilah dalam menjaga pikiran. Apa pun yang Taurus pikirkan mungkin benar-benar bisa terwujud.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 12 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Seseorang akan menyalakan percikan asmara di dalam diri zodiak Taurus yang telah lama terpendam. Terkait karir, dukungan dari rekan-rekan kerja akan mencegah terjadinya krisis di tempat kerja.

Sementara itu, luangkan waktu untuk diri sendiri, memejamkan mata, serta fokus pada pernapasan. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus 

Taurus mungkin sering berasumsi tidak akan dapat menemukan pasangan. Hari ini, Taurus mungkin akan terkejut ketika seseorang yang menarik datang. 

Jangan langsung berasumsi bahwa dia adalah orang yang tepat, tetapi setidaknya dia akan menyalakan kembali percikan asmara du dalam diri Taurus yang telah lama terkubur.

Karir Taurus

Dukungan tepat waktu dari rekan-rekan kerja, akan mencegah krisis di tempat kerja. Akan sangat menguntungkan jika Taurus menjaga semangat tim ini agar dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi. 

Gunakan tekad dan kemampuan pengambilan keputusan untuk menghadapi situasi yang tidak biasa dan menantang. Taurus mungkin perlu membuat beberapa keputusan mendesak dan cepat untuk menjaga momentum tetap menguntungkan.

Kesehatan Taurus

Hari ini, Taurus merasa kurang termotivasi di banyak hal dan ingin beristirahat serta menikmati ketenangan. Setidaknya, luangkan sedikit waktu untuk diri sendiri, memejamkan mata, dan fokus pada pernapasan. 

Melakukan hal ini menenangkan pikiran dan membantu Taurus untuk fokus. Cobalah untuk tetap berada dalam keadaan pikiran yang tenang hari ini.

Keuangan Taurus

Beramal dan mendonasikan sebagian penghasilan, akan memberi banyak berkah. Sebagaimana hal-hal baik datang kepada taurys dari suatu tempat, Taurus juga harus meneruskannya. Lagipula, apa yang Taurus berikan adalah apa yang akan diterima pada akhirnya.

Editor: Candra Mega Sari
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12 november 2026taurusramalan zodiakzodiak

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